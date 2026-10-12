Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik son 5 günde 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çorum, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Iğdır, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Samsun, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca, yapay zekâ destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap/şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise toplam 553 hesap/şahıs tespit edildi. Bu kapsamda, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap/şahıs tespit edilirken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.