Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması
Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır, CHP'li üyelerin de desteğiyle 19 oy alarak çoğunluğu sağlamasına rağmen, meclis divanının geçerli bir oyu geçersiz sayması sonucu süreç 4. tura ertelendi. Yaşanan duruma tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Adana Yüreğir'deki benzer bir hukuki süreci hatırlatarak, kararın usulsüz olduğunu belirtti. Özdemir, konunun takipçisi olacaklarını ve hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, seçimin asıl kazananının Cumhur İttifakı olduğunu ifade etti.
Eyüpsultan'daki başkan vekilliği seçiminin ardından oy sayımına itiraz geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır'ın üçüncü turda 19 oy aldığını savunan Özdemir, bir oyun geçersiz sayılmasına tepki gösterdi.
ÖZDEMİR: ÜÇÜNCÜ TURDA ADAYIMIZ KAZANDI
AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığında basın mensuplarına açıklama yapan Abdullah Özdemir, üçüncü turda Cumhur İttifakı'nın 14 meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de Muhammet Çakır'a oy verdiğini söyledi.
Geçerli olması gerektiğini savunduğu bir oyun geçersiz sayılmasıyla Çakır'ın oyunun 18 olarak kabul edildiğini belirten Özdemir, seçimi adaylarının kazandığını ileri sürdü. Özdemir, "Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" dedi.
YÜREĞİR ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI
Özdemir, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki belediye başkan vekilliği seçimini örnek gösterdi. Oradaki itirazların ardından Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turda alınan 19 oyu geçerli ve yeterli kabul ettiğini belirtti.
Eyüpsultan'da da itirazlarını bu doğrultuda yapacaklarını anlatan Özdemir, mahkemenin talepleri yönünde karar vermesi halinde Muhammet Çakır'ın başkan vekili olarak göreve başlayacağına inandığını ifade etti.
37 Mİ, 38 Mİ? ÜYE SAYISINA DA İTİRAZ
Oturumu yöneten meclis başkan vekilinin, belediye başkanını da dahil ederek üye tam sayısını 37 yerine 38 olarak değerlendirmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özdemir, bu yaklaşımın hukuki dayanağı bulunmadığını savundu.
Belediye başkanının yürütme organını temsil ettiğini, başkan vekilinin ise belediye meclisi üyeleri arasından seçildiğini belirten Özdemir, tutuklanan belediye başkanının bu hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.