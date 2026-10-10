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Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması

Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 3. turunda Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır, CHP'li üyelerin de desteğiyle 19 oy alarak çoğunluğu sağlamasına rağmen, meclis divanının geçerli bir oyu geçersiz sayması sonucu süreç 4. tura ertelendi. Yaşanan duruma tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Adana Yüreğir'deki benzer bir hukuki süreci hatırlatarak, kararın usulsüz olduğunu belirtti. Özdemir, konunun takipçisi olacaklarını ve hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, seçimin asıl kazananının Cumhur İttifakı olduğunu ifade etti.

Eyüpsultan'daki başkan vekilliği seçiminin ardından oy sayımına itiraz geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu. Cumhur İttifakı adayı Muhammet Çakır'ın üçüncü turda 19 oy aldığını savunan Özdemir, bir oyun geçersiz sayılmasına tepki gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Eyüpsultan Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZDEMİR: ÜÇÜNCÜ TURDA ADAYIMIZ KAZANDI

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığında basın mensuplarına açıklama yapan Abdullah Özdemir, üçüncü turda Cumhur İttifakı'nın 14 meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de Muhammet Çakır'a oy verdiğini söyledi.

Geçerli olması gerektiğini savunduğu bir oyun geçersiz sayılmasıyla Çakır'ın oyunun 18 olarak kabul edildiğini belirten Özdemir, seçimi adaylarının kazandığını ileri sürdü. Özdemir, "Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız" dedi.

YÜREĞİR ÖRNEĞİNİ HATIRLATTI

Özdemir, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki belediye başkan vekilliği seçimini örnek gösterdi. Oradaki itirazların ardından Adana 2. İdare Mahkemesinin üçüncü turda alınan 19 oyu geçerli ve yeterli kabul ettiğini belirtti.

Eyüpsultan'da da itirazlarını bu doğrultuda yapacaklarını anlatan Özdemir, mahkemenin talepleri yönünde karar vermesi halinde Muhammet Çakır'ın başkan vekili olarak göreve başlayacağına inandığını ifade etti.

Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması - 1

37 Mİ, 38 Mİ? ÜYE SAYISINA DA İTİRAZ

Oturumu yöneten meclis başkan vekilinin, belediye başkanını da dahil ederek üye tam sayısını 37 yerine 38 olarak değerlendirmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Özdemir, bu yaklaşımın hukuki dayanağı bulunmadığını savundu.

Belediye başkanının yürütme organını temsil ettiğini, başkan vekilinin ise belediye meclisi üyeleri arasından seçildiğini belirten Özdemir, tutuklanan belediye başkanının bu hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması - 2

OYLAMA USULÜ İÇİN DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI

Başkan vekilliği seçimlerinde oyların değerlendirilme biçimini eleştiren Özdemir, harf ve rakamların birbirine benzetilmesi üzerinden verilen geçersizlik kararlarının seçimlere duyulan güveni zedelediğini ifade etti.

Özdemir, normal seçimlerde olduğu gibi pusula ve mühür kullanılmasını, seçim sonuçlarını belirleyen divan heyetlerinin de ilçe seçim kurulları gibi tarafsız devlet organları tarafından yönetilmesini önerdi.

Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması - 3

DÖRDÜNCÜ TURDA CAFER PARLAK SEÇİLMİŞTİ

Mithat Bülent Özmen'in soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Eyüpsultan Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.

Dördüncü turda 19 oy alan Cafer Parlak başkan vekili seçilirken, Muhammet Çakır 16 oy almıştı. Özdemir'in açıklaması, üçüncü turdaki oy değerlendirmesine ve seçim sonucuna yönelik itiraz hazırlığına ilişkin oldu.

Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması - 4

"BU, BELEDİYE SAYISININ ARTMASI MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

AK Parti ve MHP teşkilatlarının Eyüpsultan'daki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Özdemir, süreci yalnızca partilerinin belediye sayısını artırma mücadelesi olarak görmediklerini söyledi.

Özdemir, hukuki sürecin ardından siyasi parti ayrımı gözetmeden bütün ilçe sakinlerine eşit hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eyüpsultan’da seçime itiraz! Abdullah Özdemir’den geçersiz sayılan oy ve Muhammet Çakır açıklaması - 5

SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Görevden uzaklaştırma ve tutuklama sürecinin arka planına dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Soruşturmaları sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde düşünüyoruz ancak bu soruşturma İBB yolsuzluk soruşturması içerisinde dahil değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen farklı bir soruşturma" bilgisini paylaştı.

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İsnat edilen suçlamaları sıralayan Vural, "Suçlamalar ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma. Bu suçlamalarla tutuklanmıştı Mithat Bülent Özmen. İlk dalga operasyonunda da Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanmıştı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki atmosferi de aktaran Vural, "Bölgede şu an için yoğun bir güvenlik önleminin olduğunu da söyleyelim. Saat 14.00 itibarıyla başlayacak seçimde kimlerin aday gösterileceğini ve son durumu aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.

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