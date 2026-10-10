Özdemir, normal seçimlerde olduğu gibi pusula ve mühür kullanılmasını, seçim sonuçlarını belirleyen divan heyetlerinin de ilçe seçim kurulları gibi tarafsız devlet organları tarafından yönetilmesini önerdi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Görevden uzaklaştırma ve tutuklama sürecinin arka planına dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Soruşturmaları sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde düşünüyoruz ancak bu soruşturma İBB yolsuzluk soruşturması içerisinde dahil değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen farklı bir soruşturma" bilgisini paylaştı.

İsnat edilen suçlamaları sıralayan Vural, "Suçlamalar ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma. Bu suçlamalarla tutuklanmıştı Mithat Bülent Özmen. İlk dalga operasyonunda da Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanmıştı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki atmosferi de aktaran Vural, "Bölgede şu an için yoğun bir güvenlik önleminin olduğunu da söyleyelim. Saat 14.00 itibarıyla başlayacak seçimde kimlerin aday gösterileceğini ve son durumu aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.