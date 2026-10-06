İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP'li Ataşehir ve Eyüpsultan dahil 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırdı
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan İstanbul Valiliği ise Ataşehir ve Eyüpsultan Belediyelerinde başkan vekili seçimlerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
5 BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ GÖREVDEN ALINDI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent ÖZMEN, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma suçları nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/930 Sorgu numaralı kararıyla,
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat GÜNEŞ, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak suçları nedeniyle İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/966 Sorgu numaralı kararıyla,
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah ÖZYİĞİT, Rüşvet Almak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, İcbar Suretiyle İrtikap ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/1145 Sorgu numaralı kararıyla,
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap SEÇER, Resmî Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarih ve 2026/1150 Sorgu numaralı kararıyla,
Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan TUNCER ise Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Rüşvet Vermek, İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarih ve 2026/1148 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanmıştır.
Adı geçen belediye başkanları ve belediye başkan vekili, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.
Ayrıca; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan TUNCER ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.
ATAŞEHİR VE EYÜPSULTAN'DA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMLERİ 10 EKİM'DE
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ataşehir ve Eyüpsultan Belediyelerinde başkan vekili seçimlerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.
İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinden uzaklaştırılan Murat Güneş yerine, yeni belediye başkan vekili seçiminin 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/966 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.