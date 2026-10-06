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İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP'li Ataşehir ve Eyüpsultan dahil 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! CHP'li Ataşehir ve Eyüpsultan dahil 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan İstanbul Valiliği ise Ataşehir ve Eyüpsultan Belediyelerinde başkan vekili seçimlerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (solda), Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer (ortada), Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit (sağda) Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (solda), Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer (ortada), Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit (sağda)

5 BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent ÖZMEN, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma suçları nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/930 Sorgu numaralı kararıyla,

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat GÜNEŞ, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak suçları nedeniyle İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/966 Sorgu numaralı kararıyla,

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah ÖZYİĞİT, Rüşvet Almak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, İcbar Suretiyle İrtikap ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/1145 Sorgu numaralı kararıyla,

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap SEÇER, Resmî Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarih ve 2026/1150 Sorgu numaralı kararıyla,

Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan TUNCER ise Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Rüşvet Vermek, İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarih ve 2026/1148 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen belediye başkanları ve belediye başkan vekili, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Ayrıca; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan TUNCER ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Ataşehir Belediyesinde başkanvekili seçimi 10 Ekim 2026'da gerçekleşecek. (Foto: AA) Ataşehir Belediyesinde başkanvekili seçimi 10 Ekim 2026'da gerçekleşecek. (Foto: AA)

ATAŞEHİR VE EYÜPSULTAN'DA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMLERİ 10 EKİM'DE

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ataşehir ve Eyüpsultan Belediyelerinde başkan vekili seçimlerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinden uzaklaştırılan Murat Güneş yerine, yeni belediye başkan vekili seçiminin 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/966 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesinde başkanvekili seçimi 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak. (Foto: AA) Eyüpsultan Belediyesinde başkanvekili seçimi 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak. (Foto: AA)

EYÜPSULTAN BELEDİYESİNDE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ SAAT 14.00'DA

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.10.2026 tarihli ve 2026/930 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 06.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. (Foto: DHA) Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. (Foto: DHA)

ATAŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA 5 TUTUKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonları kapsamında bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarlı hediye kartlarını kullandığı, ayrıca döviz cinsinden para aldığı tespit edildi. Bu kapsamda aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcısı Leyla Terzi, Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, Mustafa Anıl Altan ve Halim Bak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandıBaşkan Vekili Murat Güneş tutuklandı BAŞKAN VEKİLİ MURAT GÜNEŞ TUTUKLANDI

EYÜPSULTAN BELEDİYESİNDE 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da yürütülen soruşturmada Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturmada Başkan Özmen hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarında tutuklandığı belirtildi.

Mithat Bülent Özmen dahil 13 tutuklamaMithat Bülent Özmen dahil 13 tutuklama MİTHAT BÜLENT ÖZMEN DAHİL 13 TUTUKLAMA

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