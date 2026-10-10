Okul kantinlerinde Beslenme Skoru dönemi: A, B veya C skoru olsa da Sağlık Bakanlığının uygun bulmadığı gıdalara satış yasağı
Okul kantinleri için yeni dönem başlıyor. Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle A, B ve C harflerinden oluşan Beslenme Skoru sistemi mevzuata eklendi. Kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Ancak satışı uygun bulunmayan ürünler A, B veya C skoru taşısa dahi kantin, kafeterya ve yemekhanelerde satılamayacak.
Okullarda öğrencilere sunulan gıdalara ilişkin yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
2020/23 sayılı Tebliğ'de yapılan değişikliklerle birlikte okul gıdası logosunun yanı sıra Beslenme Skoru sistemi de mevzuata dahil edildi.
Yeni sistemde ürünlerin beslenme profili, belirlenen kriterler doğrultusunda renk ve harflerle tüketiciye gösterilecek.
BESLENME SKORU NEDİR?
Yeni düzenlemede Beslenme Skoru, gıdaların beslenme profilini değerlendiren bir sistem olarak tanımlandı.
Hesaplamada gıdanın, enerji değeri, besin ögeleri, diğer bileşenlerinin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak.
Değerlendirmenin ardından gıdanın beslenme profili renk ve harflerden oluşan bir sistemle etikette gösterilecek.
Beslenme Skorunun hesaplanmasında kullanılacak yöntem ve kriterleri ise Sağlık Bakanlığı belirleyecek.
ETİKETLERDE A, B VE C BESLENME SKORU
Tebliğ değişikliğiyle ürünlerin etiketlerinde A, B veya C Beslenme Skoru bulunmasına ilişkin hükümler de düzenlendi.
Beslenme Skoru, ürünün etiketindeki temel görüş alanında yer alacak.
Ancak bir ürünün A, B veya C skoru taşıması tek başına o ürünün okulda satışına izin verildiği anlamına gelmeyecek.
Okul gıdası logosu ve Beslenme Skoru uygulaması kapsamında ürünlerin uygunluğu, Sağlık Bakanlığının belirleyeceği kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.
HANGİ ÜRÜNLER OKUL KANTİNLERİNDE SATILMAYACAK?
Yeni tebliğ değişikliğinde yasaklanacak ürünler marka veya ürün adıyla tek tek sıralanmıyor. Bunun yerine satışa uygunluk kriterlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.
Bakanlığın satılmasını uygun bulmadığı gıdalar, Beslenme Skoru ne olursa olsun okullarda satışa sunulamayacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından satışı uygun bulunmayan gıdalar, bu üç skordan birini taşısa dahi okul bünyesindeki gıda işletmelerinde satılamayacak veya tüketime sunulamayacak.