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Okul kantinlerinde Beslenme Skoru dönemi: A, B veya C skoru olsa da Sağlık Bakanlığının uygun bulmadığı gıdalara satış yasağı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okul kantinlerinde Beslenme Skoru dönemi: A, B veya C skoru olsa da Sağlık Bakanlığının uygun bulmadığı gıdalara satış yasağı

Okul kantinleri için yeni dönem başlıyor. Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle A, B ve C harflerinden oluşan Beslenme Skoru sistemi mevzuata eklendi. Kriterleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Ancak satışı uygun bulunmayan ürünler A, B veya C skoru taşısa dahi kantin, kafeterya ve yemekhanelerde satılamayacak.

Okullarda öğrencilere sunulan gıdalara ilişkin yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

2020/23 sayılı Tebliğ'de yapılan değişikliklerle birlikte okul gıdası logosunun yanı sıra Beslenme Skoru sistemi de mevzuata dahil edildi.

Yeni sistemde ürünlerin beslenme profili, belirlenen kriterler doğrultusunda renk ve harflerle tüketiciye gösterilecek.

BESLENME SKORU NEDİR?

Yeni düzenlemede Beslenme Skoru, gıdaların beslenme profilini değerlendiren bir sistem olarak tanımlandı.

Hesaplamada gıdanın, enerji değeri, besin ögeleri, diğer bileşenlerinin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak.

Değerlendirmenin ardından gıdanın beslenme profili renk ve harflerden oluşan bir sistemle etikette gösterilecek.

Beslenme Skorunun hesaplanmasında kullanılacak yöntem ve kriterleri ise Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ETİKETLERDE A, B VE C BESLENME SKORU

Tebliğ değişikliğiyle ürünlerin etiketlerinde A, B veya C Beslenme Skoru bulunmasına ilişkin hükümler de düzenlendi.

Beslenme Skoru, ürünün etiketindeki temel görüş alanında yer alacak.

Ancak bir ürünün A, B veya C skoru taşıması tek başına o ürünün okulda satışına izin verildiği anlamına gelmeyecek.

Okul gıdası logosu ve Beslenme Skoru uygulaması kapsamında ürünlerin uygunluğu, Sağlık Bakanlığının belirleyeceği kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HANGİ ÜRÜNLER OKUL KANTİNLERİNDE SATILMAYACAK?

Yeni tebliğ değişikliğinde yasaklanacak ürünler marka veya ürün adıyla tek tek sıralanmıyor. Bunun yerine satışa uygunluk kriterlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Bakanlığın satılmasını uygun bulmadığı gıdalar, Beslenme Skoru ne olursa olsun okullarda satışa sunulamayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından satışı uygun bulunmayan gıdalar, bu üç skordan birini taşısa dahi okul bünyesindeki gıda işletmelerinde satılamayacak veya tüketime sunulamayacak.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HANGİ İŞLETMELER YENİ KURALLARA TABİ?

Düzenleme yalnızca klasik okul kantinlerini kapsamıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda faaliyet gösteren, kantinler, kafeteryalar, yemekhaneler, büfeler ve çay ocakları düzenleme kapsamında bulunuyor.

Böylece öğrencilerin okul içerisinde gıdaya ulaşabildiği farklı satış ve tüketim noktaları aynı mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

KRİTERLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Onay verilecek okul gıdaları ile Beslenme Skoru sisteminde kullanılacak kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak.

Belirlenen kriterler daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazıyla iletilecek.

Kriterlerin her iki bakanlığın internet sitesinde de yayımlanması öngörülüyor.

Böylece hangi ürünlerin gerekli koşulları karşıladığı, kriterlerin açıklanmasıyla daha net hale gelecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ONAYI İPTAL EDİLEN ÜRÜNLER DE SATILAMAYACAK

Tebliğ değişikliğinde okul gıdası onayının iptal edilmesine ilişkin hükümler de bulunuyor.

Okul gıdası onayı iptal edilen bir ürün, Beslenme Skorunun A, B veya C olması durumunda da okulda satışa sunulamayacak.

Aynı şekilde Sağlık Bakanlığının okulda satışını uygun bulmadığı ürünler de Beslenme Skorundan bağımsız olarak kapsam dışında kalacak.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

ŞİRKET DEVRİNDE ONAY İPTAL EDİLECEK

Okul gıdası onay sürecinde işletmelere ilişkin yeni hükümler de getirildi.

Onaylı bir okul gıdasının, üretimine, ithalatına veya piyasaya arzına son verilmesi durumunda ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek.

Ayrıca işletme kayıt numarası değişmese bile onay sahibi gıda işletmesinin devredilmesi veya kapatılması halinde ilgili ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek.

Tebliğde belirtilen hüküm kapsamında ithal ürünlere ilişkin istisna da getirildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

GEÇİŞ SÜRECİNDE 13 EYLÜL 2027 TARİHİ

Düzenlemeyle Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesi yürürlükten kaldırıldı. Ürün etiketleri ve okul gıdası logosuna ilişkin bazı hükümler de Beslenme Skoru kriterlerini kapsayacak şekilde değiştirildi.

Geçici maddede yapılan düzenlemeyle 5'inci maddenin dokuzuncu fıkrasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında 13 Eylül 2027 tarihi esas alındı.

Bu tarih, tebliğde belirtilen ilgili hüküm açısından geçiş takviminin önemli aşamalarından biri olacak.

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