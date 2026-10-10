Beslenme Skorunun hesaplanmasında kullanılacak yöntem ve kriterleri ise Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

Değerlendirmenin ardından gıdanın beslenme profili renk ve harflerden oluşan bir sistemle etikette gösterilecek.

Hesaplamada gıdanın, enerji değeri, besin ögeleri, diğer bileşenlerinin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak.

Yeni düzenlemede Beslenme Skoru, gıdaların beslenme profilini değerlendiren bir sistem olarak tanımlandı.

2020/23 sayılı Tebliğ'de yapılan değişikliklerle birlikte okul gıdası logosunun yanı sıra Beslenme Skoru sistemi de mevzuata dahil edildi.

Okullarda öğrencilere sunulan gıdalara ilişkin yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Ancak bir ürünün A, B veya C skoru taşıması tek başına o ürünün okulda satışına izin verildiği anlamına gelmeyecek.

Tebliğ değişikliğiyle ürünlerin etiketlerinde A, B veya C Beslenme Skoru bulunmasına ilişkin hükümler de düzenlendi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HANGİ ÜRÜNLER OKUL KANTİNLERİNDE SATILMAYACAK?

Yeni tebliğ değişikliğinde yasaklanacak ürünler marka veya ürün adıyla tek tek sıralanmıyor. Bunun yerine satışa uygunluk kriterlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Bakanlığın satılmasını uygun bulmadığı gıdalar, Beslenme Skoru ne olursa olsun okullarda satışa sunulamayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından satışı uygun bulunmayan gıdalar, bu üç skordan birini taşısa dahi okul bünyesindeki gıda işletmelerinde satılamayacak veya tüketime sunulamayacak.