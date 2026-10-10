İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışmalarında 52 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Candan kardeşlerin adının geçtiği dolandırıcılık dosyasıyla anılan ve 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Durcan Çoban ile 13 yıldır aranan Yakup Akarslan da yer aldı.

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında 52 kişi yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalananlar arasında kamuoyuna yansıyan bazı dava ve soruşturma dosyalarında isimleri geçen kişilerin de bulunduğu belirtildi. 56 YIL 10 AY CEZASI BULUNAN DURCAN ÇOBAN ÇATI KATINDA YAKALANDI Sabah'ta yer alan habere göre operasyonda yakalanan isimlerden biri 47 yaşındaki Durcan Çoban oldu. Çoban'ın 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Bahar Candan ve ablasının adının geçtiği "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık dosyasıyla da anılan Çoban, Büyükçekmece'de bir çatı katında yakalandı. Çoban'ın kaldığı yerde çevresine kendisini emekli avukat olarak tanıttığı öne sürüldü. Hükümlü hakkında ayrıca 10 milyon 485 bin TL adli para cezası bulunduğu belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) SAMİME SANAY'IN DOLANDIRILDIĞI DOSYADA ADI GEÇEN BANKACI YAKALANDI Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı isimlerden biri de 67 yaşındaki Birgül K. oldu. Birgül K.'nın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 4 yıldır arandığı belirtildi. Birgül K.'nın, Türk Sanat Müziği sanatçısı Samime Sanay'ın 2011 yılında dolandırıldığı dosyada adının geçtiği aktarıldı. O dönemde bankada görev yaptığı belirtilen Birgül K.'nın paranın transfer edildiği kişiler arasında olduğu öne sürüldü. Birgül K., İstanbul'daki evinde yakalandı. 13 YILDIR ARANAN YAKUP AKARSLAN OĞLUNUN EVİNDE Operasyon kapsamında yakalanan bir başka hükümlü ise 58 yaşındaki Yakup Akarslan oldu. Akarslan'ın 13 yıldır arandığı belirtildi. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 ayrı UYAP aranması bulunduğu aktarılan Akarslan, Avcılar'da oğlunun evinde yakalandı. Akarslan'ın resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirtildi.