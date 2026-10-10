İstanbul'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 52 kişi yakalandı: Durcan Çoban'ın Candan kardeşler bağlantısı dikkat çekti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışmalarında 52 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Candan kardeşlerin adının geçtiği dolandırıcılık dosyasıyla anılan ve 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Durcan Çoban ile 13 yıldır aranan Yakup Akarslan da yer aldı.
İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında 52 kişi yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalananlar arasında kamuoyuna yansıyan bazı dava ve soruşturma dosyalarında isimleri geçen kişilerin de bulunduğu belirtildi.
56 YIL 10 AY CEZASI BULUNAN DURCAN ÇOBAN ÇATI KATINDA YAKALANDI
Sabah'ta yer alan habere göre operasyonda yakalanan isimlerden biri 47 yaşındaki Durcan Çoban oldu. Çoban'ın 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Bahar Candan ve ablasının adının geçtiği "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık dosyasıyla da anılan Çoban, Büyükçekmece'de bir çatı katında yakalandı.
Çoban'ın kaldığı yerde çevresine kendisini emekli avukat olarak tanıttığı öne sürüldü. Hükümlü hakkında ayrıca 10 milyon 485 bin TL adli para cezası bulunduğu belirtildi.
SAMİME SANAY'IN DOLANDIRILDIĞI DOSYADA ADI GEÇEN BANKACI YAKALANDI
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı isimlerden biri de 67 yaşındaki Birgül K. oldu.
Birgül K.'nın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 4 yıldır arandığı belirtildi. Birgül K.'nın, Türk Sanat Müziği sanatçısı Samime Sanay'ın 2011 yılında dolandırıldığı dosyada adının geçtiği aktarıldı.
O dönemde bankada görev yaptığı belirtilen Birgül K.'nın paranın transfer edildiği kişiler arasında olduğu öne sürüldü.
Birgül K., İstanbul'daki evinde yakalandı.
13 YILDIR ARANAN YAKUP AKARSLAN OĞLUNUN EVİNDE
Operasyon kapsamında yakalanan bir başka hükümlü ise 58 yaşındaki Yakup Akarslan oldu.
Akarslan'ın 13 yıldır arandığı belirtildi. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 ayrı UYAP aranması bulunduğu aktarılan Akarslan, Avcılar'da oğlunun evinde yakalandı.
Akarslan'ın resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
11 YILDIR ARANIYORDU
Polis ekiplerinin yakaladığı bir diğer hükümlü 52 yaşındaki Nihat Küçük oldu. Küçük'ün 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaklaşık 11 yıldır arandığı belirtildi.
Yağma suçları nedeniyle hakkında 4 ayrı aranma kaydı bulunduğu aktarılan Küçük, Silivri'de birlikte yaşadığı kişinin evinde yakalandı.
24 YIL 1 AY HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
Operasyonda 28 yaşındaki Melike Çağlar da yakalandı. Çağlar'ın hakkında 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirtildi.
Hakkında 8 ayrı aranma kaydı bulunduğu aktarılan Çağlar'ın 32 suç kaydının olduğu bildirildi.
Çağlar'ın yaşadığı Maltepe'deki mahallede, bir başka aranan kişinin yakalanması sırasında polise taş atıldığı anların daha önce kameralara yansıdığı belirtildi.
52 KİŞİ ADALETE TESLİM EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 52 hükümlü yakalandı.
Yakalanan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların İstanbul genelinde devam edeceği bildirildi.