Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Başkan Mithat Bülent Özmen de gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı. Aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 23’ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen şafak operasyonuyla Belediye Başkanı Özmen dâhil tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev operasyonla Eyüpsultan Belediyesi'ndeki kirli ağ deşifre edildi. Aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli; "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
ÖZMEN'İN GÖZALTINA ALINMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet, örgüt ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
GÖZALTI LİSTESİ AHABER.COM.TR'DE
Gözaltına alınan isimler şu şekilde:
|Sıra No
|Ad Soyad
|1
|Abdullah Erbin
|2
|Ahmet Mustafa Bozkır
|3
|Ali Behçet Yazıcı
|4
|Ali Kemal Güler
|5
|Ali Yentur
|6
|Ayşe Kübra Emrehan
|7
|Aziz Pektanır
|8
|Bilal Gören
|9
|Fatma Esra Toraman
|10
|Gözde Şimşek
|11
|Halil İbrahim Şahin
|12
|Hüdanur Yazıcı
|13
|İbrahim Özdoğan
|14
|İnan Balah
|15
|Mahmut Kırdemir
|16
|Medine Gürsoy
|17
|Mithat Bülent Özmen
|18
|Muhammet Akan
|19
|Mücahit Özdoğan
|20
|Neşe An
|21
|Özlem Kılıç
|22
|Pelin Yıldırım
|23
|Rahmi Özyurt
|24
|Serhan Urhan
|25
|Şeref Gedik
|26
|Tayfun Kurumahmut
|27
|Yakup Gürer
|28
|Yunus Emre Bulut
OPERASYONUN DETAYLARI A HABER'DE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldığını belirten A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatleri itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23'ü kamu görevlisi olmak üzere 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BİNASINDA VE ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR
Operasyonun geniş çaplı devam ettiğini bildiren Mercan, "Bulunduğumuz dakika itibarıyla da bazı noktalarda, bazı evlerde, ikametgah adreslerinde ve belediye binasında aramaların gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bazı fiziki ve dijital materyallere de el konulmuş durumda" sözleriyle arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
İFADE İŞLEMLERİNİN ARDINDAN PAZARTESİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki süreçlerine değinen muhabir Mercan, "Gözaltına alınan kişiler rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Sonrasında ise kolluk kuvvetlerine götürülecekler ve orada ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Adalet Sarayına sevkleri ise yaklaşık 4 gün sonra olacak, yani pazartesi günü Adalet Sarayına ifade işlemlerinin ardından sevk işlemleri yapılacak" diyerek sürece ilişkin bilgileri aktardı.