Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.



EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldığını belirten A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatleri itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23'ü kamu görevlisi olmak üzere 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BİNASINDA VE ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Operasyonun geniş çaplı devam ettiğini bildiren Mercan, "Bulunduğumuz dakika itibarıyla da bazı noktalarda, bazı evlerde, ikametgah adreslerinde ve belediye binasında aramaların gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bazı fiziki ve dijital materyallere de el konulmuş durumda" sözleriyle arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İFADE İŞLEMLERİNİN ARDINDAN PAZARTESİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki süreçlerine değinen muhabir Mercan, "Gözaltına alınan kişiler rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Sonrasında ise kolluk kuvvetlerine götürülecekler ve orada ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Adalet Sarayına sevkleri ise yaklaşık 4 gün sonra olacak, yani pazartesi günü Adalet Sarayına ifade işlemlerinin ardından sevk işlemleri yapılacak" diyerek sürece ilişkin bilgileri aktardı.