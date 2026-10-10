Eyüpsultan Belediyesi’nde seçim sonucu belli oldu! Yeni başkan vekili kim oldu?
CHP’li Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonları kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklanmıştı. Tutuklanan Özmen, görevden uzaklaştırılırken, İstanbul Valiliği’nin kararıyla Eyüpsultan Belediye Meclisi yeni başkanvekilini seçmek üzere bugün sandık başına gitti. CHP’nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti’nin adayı Muhammet Çakır’ın yarıştığı seçim sonuçlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunun detayları kirli ilişkiler ağını bir kez daha deşifre etti.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Özmen'in ardından Eyüpsultan Belediyesi'nde meclis seçimi sürecine girildi.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakının adayını açıkladı. Özdemir, "AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammet Çakır olmuştur." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisi saat 14.00'te toplandı.
YENİ BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU
Seçimde 37 meclis üyesinin oy kullandığı öğrenildi. Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, Cumhur İttifakı'nın ise 14 üyesi bulundu. CHP'nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır'ın yarıştğı seçimde, yapılan oylamanın ardından yeni başkan vekili belli oldu.
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ CHP'DE KALDI
Bu kapsamda CHP'nin adayı Cafer Parlak Başkanvekili oldu.
İLK TUR TAMAMLANDI
Eyüpsultan Belediyesi başkan vekilliği seçiminde ilk tur tamamlandı. CHP'nin adayı 21, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı 15 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.
İKİNCİ TUR DA TAMAMLANDI
Bu kapsamda Eyüpsultan'da ikinci tur seçim sonuçları da belli oldu. CHP'nin adayı 21 oy alırken, AK Parti'nin adayı 16 aldı. Oylama da salt çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.
BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ SON TURA KALDI
Eyüpsultan Belediyesi başkan vekilliği seçimi için yapılan oylamada üçüncü tur sonuçları açıklandı. Oylamada CHP'nin adayı 18 oy alırken, AK Parti'nin adayı da 18 oy aldı.
DÖRDÜNCÜ TURU CHP KAZANDI
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili, 19 oyla YENİ Parti ve CHP'nin ortak adayı Cafer Parlak oldu. AK Parti ve MHP adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı.
İŞTE TUR SİSTEMİ
Seçim süreci öncesi oylama kurallarını anlatan Ahmet Nazif Vural, "Seçimde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikilik oyunun fazlasını alan aday aranacak. Ardından üçüncü tur itibarıyla salt çoğunluk, yani oyların yarısından bir fazlasını alan kişi başkanvekili seçilecek" sözleriyle meclisteki oylama prosedürünü aktardı.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR
Görevden uzaklaştırma ve tutuklama sürecinin arka planına dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Soruşturmaları sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde düşünüyoruz ancak bu soruşturma İBB yolsuzluk soruşturması içerisinde dahil değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen farklı bir soruşturma" bilgisini paylaştı.
İsnat edilen suçlamaları sıralayan Vural, "Suçlamalar ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma. Bu suçlamalarla tutuklanmıştı Mithat Bülent Özmen. İlk dalga operasyonunda da Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklanmıştı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki atmosferi de aktaran Vural, "Bölgede şu an için yoğun bir güvenlik önleminin olduğunu da söyleyelim. Saat 14.00 itibarıyla başlayacak seçimde kimlerin aday gösterileceğini ve son durumu aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.