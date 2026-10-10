CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakının adayını açıkladı. Özdemir, "AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammet Çakır olmuştur." ifadelerini kullandı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" , "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Özmen'in ardından Eyüpsultan Belediyesi'nde meclis seçimi sürecine girildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Eyüpsultan Belediyesi 'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunun detayları kirli ilişkiler ağını bir kez daha deşifre etti.

Eyüpsultan Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisi saat 14.00'te toplandı.

YENİ BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Seçimde 37 meclis üyesinin oy kullandığı öğrenildi. Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, Cumhur İttifakı'nın ise 14 üyesi bulundu. CHP'nin adayı Cafer Parlak ile AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır'ın yarıştğı seçimde, yapılan oylamanın ardından yeni başkan vekili belli oldu.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ CHP'DE KALDI

Bu kapsamda CHP'nin adayı Cafer Parlak Başkanvekili oldu.

İLK TUR TAMAMLANDI

Eyüpsultan Belediyesi başkan vekilliği seçiminde ilk tur tamamlandı. CHP'nin adayı 21, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı 15 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TUR DA TAMAMLANDI

Bu kapsamda Eyüpsultan'da ikinci tur seçim sonuçları da belli oldu. CHP'nin adayı 21 oy alırken, AK Parti'nin adayı 16 aldı. Oylama da salt çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.

BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ SON TURA KALDI

Eyüpsultan Belediyesi başkan vekilliği seçimi için yapılan oylamada üçüncü tur sonuçları açıklandı. Oylamada CHP'nin adayı 18 oy alırken, AK Parti'nin adayı da 18 oy aldı.

DÖRDÜNCÜ TURU CHP KAZANDI

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili, 19 oyla YENİ Parti ve CHP'nin ortak adayı Cafer Parlak oldu. AK Parti ve MHP adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı.