Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda, 1 yıl ile 27 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu suçlarından aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN NOKTA OPERASYON

Ekipler, haklarında "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin adreslerini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

42 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyonlarda, haklarında 1 yıl ile 27 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.