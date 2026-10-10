Ankara Etimesgut'ta özel anaokuluna silahlı saldırı: Kapıya 4 mermi isabet etti, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan özel bir anaokuluna silahla ateş açıldı. Sabah okula gelen personel, giriş kapısına 4 mermi isabet ettiğini fark ederek polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi.