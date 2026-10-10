Ankara Etimesgut'ta özel anaokuluna silahlı saldırı: Kapıya 4 mermi isabet etti, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan özel bir anaokuluna silahla ateş açıldı. Sabah okula gelen personel, giriş kapısına 4 mermi isabet ettiğini fark ederek polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde özel bir anaokulu gece saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu. Olay, 6 Ekim 2026'da saat 02.45 sıralarında Şeker Mahallesi 1407. Cadde'de meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından, gece saatlerinde kapalı olan özel anaokuluna silahla ateş açıldı.
Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
SABAH OKULA GELEN PERSONEL 4 MERMİ İZİ GÖRDÜ
Saldırı, sabah saatlerinde okula gelen personelin giriş kapısındaki mermi izlerini fark etmesiyle ortaya çıktı. Anaokulunun kapısına 4 mermi isabet ettiği belirlendi.
Personelin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 9x19 milimetre çapında 2 boş kovan bulundu.
Saldırının okulun kapalı olduğu gece saatlerinde gerçekleştirildiği tespit edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Saldırının aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri, olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın hareketleri ve izlediği güzergahlar araştırıldı.
Kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişinin kimliği belirlendi.
SALDIRIYLA BAĞLANTILI 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda saldırıda yer aldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, silahla ateş ettiği belirlenen B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D. ve araçta bulunan M.A.K. ile saldırının azmettiricisi oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı.
SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ÇATIDA BULUNDU
Şüphelilerin olayda kullandıkları değerlendirilen araç ve silahla bağlantıları da polis ekiplerince araştırıldı.
Operasyon kapsamında saldırıda kullanılan silah, bir evin çatısında ele geçirildi.
Silahın bulunmasının ardından soruşturma kapsamında elde edilen deliller adli makamlara iletildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T., H.D., M.A.K., G.Ç. ve S.M. adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.