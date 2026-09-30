6 yıl 3 ay cezası olan firari FETÖ hükümlüsü H.D. yakalandı!
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Ankara'da aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında firari FETÖ hükümlüsü H.D.'nin izine ulaşıldı.
6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI
Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda H.D. yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan H.D.'nin hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Jandarma ekiplerince yakalanan H.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.