Ömer Çelik, Riyad ve Abha havalimanlarına yönelik saldırıları terör eylemi olarak nitelendirerek Türkiye'nin tavrını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Abha kentindeki havalimanlarını hedef alan terör saldırılarına ilişkin çok sert bir açıklama yaptı. Sivil altyapıyı ve bölgesel istikrarı baltalamayı hedefleyen hain saldırıları en güçlü şekilde kınayan Çelik, Türkiye'nin dost ve kardeş Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Abha'daki havalimanlarını hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Saldırıları "terör eylemleri" olarak nitelendiren Çelik, bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı hedef alan bu tür girişimlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayan Çelik, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı durmayı sürdüreceğini belirtti.
ÖMER ÇELİK'TEN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARA SERT TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarına düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Saldırıları en güçlü şekilde kınayan Çelik, bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz.
Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez."
"BÖLGENİN BARIŞ VE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN EYLEMLERE KARŞI DURACAĞIZ"
Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çelik, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verdi.
Çelik, "Dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesini kullanarak bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkati çekti.
Türkiye'nin terör eylemlerine karşı tutumunun süreceğini belirten Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz."
SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ HAVALİMANI SALDIRILARINDA 3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 36 KİŞİ YARALANMIŞTI
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, 7 ve 8 Ekim'de Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın tesislerini hedef alan saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Açıklamaya göre Abha Havalimanı'na yönelik saldırıda Fas ve Cezayir vatandaşı iki kadın hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Yaralıların farklı ülke vatandaşlarından oluştuğu, yaralanmaların bir kısmının ağır olduğu bildirildi. Saldırılarda bazı tesislerde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Anadolu Ajansının 7 Ekim tarihli haberinde aktarılan bu bilgilere göre, saldırıların ardından ilgili birimler güvenlik ve hasar tespit çalışmalarını başlattı.
RİYAD HAVALİMANI YENİDEN HEDEF ALINDI
Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırılar 9 Ekim'de de gündeme geldi. Reuters'ın haberine göre, perşembe günü Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan iki saldırıda üç Suudi Arabistan vatandaşı hayatını kaybetti, farklı uyruklardan kişiler yaralandı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, saldırılardan ilkinin havalimanı tesislerini, ikincisinin ise Suudi Arabistan'ın ulusal hava yolu şirketi Saudia'ya ait bir uçağı hedef aldığını bildirdi. Uçakta yolcu bulunmadığı ve uçağın hasar gördüğü aktarıldı.
Reuters'ın aktardığına göre Yemen'deki Husiler, Riyad Havalimanı'na iki seyir füzesiyle saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi makamları ise saldırıların ardından havalimanındaki operasyonların yeniden normale döndüğünü duyurdu.
Böylece 7-9 Ekim arasındaki farklı saldırılarda bildirilen can kayıpları ve yaralanmalar, Suudi Arabistan'daki sivil havacılık altyapısına yönelik güvenlik endişelerini artırdı.
HUSİLER SALDIRILARI ÜSTLENDİ
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef alan saldırıların bir bölümünü üstlendi. Grup, Riyad Havalimanı'na yönelik saldırılarda seyir füzeleri kullandığını açıkladı.
Saldırılar, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.
Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırıların ardından Husilere ait askeri hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Koalisyon, 8 Ekim'de yayımladığı açıklamada Yemen'deki Sada, Hudeyde, Cevf ve Marib vilayetlerinde 80'den fazla Husi askeri noktasının hedef alındığını bildirdi.
Sahadaki çatışmaların yoğunlaşması, Yemen'deki savaşın bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri de artırdı.
NE OLMUŞTU? SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRILARIN ARKA PLANI
Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırılar, Yemen'de Husiler ile uluslararası alanda tanınan hükümet güçleri arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle aynı dönemde gerçekleşti.
Suudi Arabistan, Yemen'deki hükümet güçlerine destek verirken Husiler ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini duyurdu. Riyad ve Abha'daki havalimanlarını hedef alan saldırılar da bu gerilimin sivil havacılık altyapısına yansıyan son gelişmeleri arasında yer aldı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, saldırılarda toplam üç kişinin öldüğü ve 36 kişinin yaralandığı ilk saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı. Riyad Havalimanı'na 9 Ekim'de düzenlenen yeni saldırılarda ise üç Suudi Arabistan vatandaşının daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırılar sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı da 9 Ekim'de yayımladığı açıklamada, Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı vererek sivil halkı ve altyapıyı hedef alan saldırıların sona erdirilmesi ve ihtilafların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.
Ömer Çelik'in açıklaması da Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara karşı kınama ve dayanışma tutumunun siyasi düzeydeki yansımalarından biri oldu.