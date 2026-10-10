AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Abha'daki havalimanlarını hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Saldırıları "terör eylemleri" olarak nitelendiren Çelik, bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı hedef alan bu tür girişimlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayan Çelik, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı durmayı sürdüreceğini belirtti.

ÖMER ÇELİK'TEN SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILARA SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarına düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıları en güçlü şekilde kınayan Çelik, bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez."