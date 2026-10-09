İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan’daki Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan ve sivillerin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına yol açan saldırıları kınadı. Bölgedeki gerilimin tırmanmasına tepki gösteren Duran, Türkiye’nin Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak çatışmaların önlenmesi ve sorunların diyalog ile diplomasi yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki havalimanlarını hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi.

DURAN'DAN SALDIRILARA TEPKİ

Saldırıları hızla kınadığını belirten Duran, sivillerin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan eylemlerin bölgedeki barış ve huzuru tehdit ettiğini ifade etti.

"KABUL EDİLEMEZ EYLEMLER"

Saldırıların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığına dikkat çeken Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ın ülkesinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıları hızla kınıyorum. Sivillerin yaşamını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırılar, bölge barışı ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran kabul edilemez eylemlerdir."

TÜRKİYE'DEN DİYALOG VE DİPLOMASİ VURGUSU

Türkiye'nin bölgedeki yeni çatışmaların önlenmesini ve ihtilafların diplomasi yoluyla çözülmesini savunduğunu belirten Duran, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın egemenliğinde Türkiye olarak, bölgedeki yeni çatışmaların korunmasını, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla yaşayabileceğini güçlü bir şekilde savunuyoruz."

Duran, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı vererek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.