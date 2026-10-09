Suudi Arabistan'dan Babulmendeb açıklaması: Boğaz Husilerden temizlendi

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden temizlendiğini açıkladı. Gelişmeyi Yemenliler ve Araplar için zafer olarak nitelendiren Al Cabir ayrıntı paylaşmadı. Yemenli bir askeri kaynak ise boğaz ve Meyun Adası'nın kontrolü için operasyon başlatıldığını bildirdi.