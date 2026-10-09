Suudi Arabistan'dan Babulmendeb açıklaması: Boğaz Husilerden temizlendi
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden temizlendiğini açıkladı. Gelişmeyi Yemenliler ve Araplar için zafer olarak nitelendiren Al Cabir ayrıntı paylaşmadı. Yemenli bir askeri kaynak ise boğaz ve Meyun Adası'nın kontrolü için operasyon başlatıldığını bildirdi.
Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, stratejik öneme sahip Babulmendeb Boğazı'nın Husilerden temizlendiğini duyurdu. Al Cabir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, boğazın Husi güçlerinden arındırıldığını belirtti.
Büyükelçi, gelişmeyi Yemenliler ve Araplar için zafer olarak nitelendirdi.
"BABULMENDEB BOĞAZI HUSİLERDEN TEMİZLENDİ"
Muhammed Al Cabir, sosyal medya paylaşımında şu ifadeyi kullandı:
"Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi."
Al Cabir, açıklamasında operasyonun kapsamı, kontrol altına alınan noktalar veya bölgedeki askeri durum hakkında başka ayrıntı vermedi.
Büyükelçinin açıklamasına ilişkin Husilerden henüz bir yanıt gelmediği bildirildi.
BABULMENDEB VE MEYUN ADASI İÇİN ASKERİ OPERASYON
Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen Yemenli bir askeri kaynak, hükümet güçlerinin Babulmendeb Boğazı ile boğaza hakim konumdaki Meyun Adası'nın kontrolünü sağlamak amacıyla sabah saatlerinde askeri operasyon başlattığını belirtti.
Kaynak, operasyona Yemen hükümet güçlerine bağlı Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı güçlerinin katıldığını aktardı.
Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümeti destekleyen koalisyonun da operasyona destek verdiğini kaydetti.
Operasyonun sonuçlarına ve Meyun Adası'ndaki son askeri duruma ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
YEMEN HÜKÜMET GÜÇLERİ DAHA ÖNCE KONTROL SAĞLADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI
Yemen hükümet güçleri, 5 Ekim'de Babulmendeb çevresindeki bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Yemen ordusunun açıklamalarında Amalika Güçleri ile Vatan Kalkanı birliklerinin bölgedeki operasyonlara katıldığı belirtilmişti.
Hükümet güçleri, Babulmendeb çevresinde ilerleme sağlandığını ve bazı Husi unsurlarının bölgeden çekildiğini ileri sürmüştü.
Husiler ise önceki günlerde hükümet güçlerinin ilerleme sağladığı yönündeki haberleri reddetmişti.