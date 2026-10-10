Ataşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti! Yeni başkanvekili Serdar Orhan oldu

İLK ÜÇ TURDA 18 OY ALDI Seçimin ilk turunda tek aday olarak yarışan Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 18 oy aldı. İki meclis üyesi ise boş oy kullandı. Yeterli oy sayısına ulaşılamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da Serdar Orhan 18 oy alırken, iki boş oy kullanıldı. Üçüncü tur oylamada da sonuç değişmedi. Orhan 18 oy alırken iki meclis üyesi boş oy kullandı. Oylamalarda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı için dördüncü tura geçildi.

Ataşehir Belediye Başkanvekili Serdar Orhan

"CHP'Lİ ÜYELER İÇ ÇEKİŞMELER SEBEBİYLE İRADE ORTAYA KOYAMADI"

Seçim sürecini ve öncesinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Hepimizin malumu üzerine 30 Nisan tarihinde Ataşehir Belediye Başkanı imar, iskan ve ruhsat işlemlerindeki yolsuzluk nedeniyle görevden alındı ve hemen ardından bir belediye başkanvekilliği seçimi yapılmıştı. Fakat süreç içerisinde benzeri fiillerin devam etmesi sebebiyle Cumhuriyet Halk Partili 6 meclis üyesi 'Bu düzen değişmeyecek, biz bu sıkıntılı işlerin olduğu yerde bulunmayız' diyerek partisinden istifa etti ve ardından AK Parti saflarımıza dahil olmuşlardı" dedi.

Son operasyonların ardından sürecin valilik tarafından işletildiğini hatırlatan Özdemir, "Yine benzeri konular ve konu başlıkları sebebiyle başkanvekilinin de görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle bugün belediye başkanvekilliği seçimi valilik tarafından kararlaştırılmıştı. Tabii Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. Var olan problemlerinin, iç çekişmelerinin sebebiyle zaten başkanvekili görevden alındıktan sonra kısa bir süre sonrasında 3 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi daha istifa etmişti. Hem AK Partili meclis üyelerimizin hem de istifa eden 2 bağımsız meclis üyesinin katılımıyla bugün yeterli çoğunluk sağlandı. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin katılmamasına rağmen gerekli çoğunluk sağlandığı için meclis açıldı ve oturum gerçekleşti. 4. turda 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkanvekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"ATAŞEHİR SADECE ÜÇ MAHALLEDEN İBARET DEĞİL"

Belediyenin AK Parti yönetimine geçmesini bir sayı artışı olarak görmediklerini dile getiren Abdullah Özdemir, "Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Çünkü baktığımızda Ataşehir ilçemiz kurulduğu günden bu tarafa AK Parti hizmetlerinden ilçe belediyesi ölçeğinde mahrum kalmıştı. Vatandaşın arasında olmayan, vatandaşıyla hemhal olmayan, vatandaşıyla bir arada olmayan, vatandaşına hizmet götürmeyen kurak bir belediyecilik anlayışını Ataşehir'de gördük. Ataşehir denildiği zaman akla sadece aslında İstanbul ölçeğinde üç mahalle akla gelir; Batı Ataşehir bölgesi. Onun dışında Ataşehir'in gerçeğiyle uzak bir belediye yönetiminin burada hep var olduğunu gördük" sözleriyle ilçedeki tabloyu eleştirdi.

İlçenin her noktasına eşit hizmet götürüleceğinin altını çizen Özdemir, "Ataşehir'in sadece üç mahalleden ibaret olmadığını, Ataşehir'in tüm mahallelerine eşit hizmet götürülmesi gerektiğini ve bu eşit hizmeti de inşallah Serdar Orhan Başkanımız ve kıymetli ekibiyle birlikte, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı teşkilatlarımızın da vatandaşımızla kurduğu güçlü bağla birlikte biz sağlayacağız. Yolun bir tarafı uydukent haline dönüştürülmüş, her türlü hizmeti almış ama yolun alt tarafında halen Anadolu şehrini andıran bir köy görüntüsüyle İstanbul'un merkezinde bir Ataşehir'in var olduğunu hep birlikte görüyoruz. İnanıyoruz ki Ataşehir'deki Alt Barbaros'taki çocuklar da bu Üst Barbaros'taki hizmeti hak ediyor. Oradaki kadınlar da buradaki hizmeti hak ediyor. Koskoca Ataşehir'de bakın iki tane sadece kütüphane mevcut. Bizim AK Parti belediyelerimizde, Ataşehir ölçeğindeki belediyelerimizde her mahallemizde birkaç kütüphanenin gençlerle buluştuğu bir belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YEREL YÖNETİM VİZYONU VURGUSU

İlçede temizlik ve çöp toplama konusunda dahi ciddi aksaklıklar yaşandığını ifade eden İl Başkanı Özdemir, "Ataşehir'in çöplerinin sadece üç mahallede düzgün toplandığını, geri kalan mahallelerde halen bu devirde çöp boyutunda dahi sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Bizler hizmet etmek için buradayız, bizler hizmet üretmek için buradayız. İnşallah Serdar Başkanımız gecesiyle gündüzüyle sokakta, çarşıda, mahallede her daim vatandaşıyla iç içe olan bir çalışma düsturunu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın yerel yönetim anlayışını inşallah burada net bir şekilde hissettirecek. Ataşehir ilçemiz 2,5 sene sonra Allah'ın izniyle, bunu buradan ilan ediyorum, acaba bu ilçede seçim sonuçları ne olacak diye düşünmemize sebebiyet vermeyecek bir yönetim anlayışını net bir şekilde hissettirecek ve Ataşehir güçlü bir şekilde İstanbul'umuza güç katacak boyuta gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

'ATAŞEHİR İÇİN ARTIK HİZMET VAKTİDİR'

Seçimin ardından mecliste açıklama yapan Serdar Orhan, "Sayın İl Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii İl Başkanımız Ataşehir'le alakalı aslında söylenecek bütün sözleri söyledi. Biz yine tekrarlıyoruz; bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." açıklamasında bulundu.