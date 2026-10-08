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Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken diyaloglar: “Orada bir havuz var, oraya gidiyor para”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken diyaloglar: “Orada bir havuz var, oraya gidiyor para”

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen dijital materyallerden çıkan ses kayıtlarında, belediye içerisindeki bazı işlemler ve para trafiğine ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tutanakta yer alan deşifrelerde “havuz” ifadesinin yanı sıra para paylaşımı, ruhsat işlemleri ve belirli ödemeler üzerinden yapılan görüşmeler dikkat çekti.

Ses çözümlemelerinde "Kişi 1" olarak yer alan şahsın ihbarcı olduğu, "Kişi 2" ve "Kişi 3" olarak belirtilen şahısların ise dosya şüphelileri Aydın ve Aziz olduğu, görüşmelerde adı geçen diğer kişilerin de soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

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İncelenen içeriklerde bir "sistem" ve "havuz"dan söz edildiği, bu yapı kapsamında milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin konuşmalar yapıldığı görüldü.

Çeşme Belediyesi soruşturmasında “havuz” detayı: “Oraya gidiyor para” | Fotoğraf: A HaberÇeşme Belediyesi soruşturmasında “havuz” detayı: “Oraya gidiyor para” | Fotoğraf: A Haber

Görüşmelerde ayrıca Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan, İmar Müdürü Buğçe ve Fen İşleri Müdürü Furkan'ın isimlerinin açık şekilde geçtiği tespit edildi.

Yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ses kaydı: “Bize 50 lira ver, bitirelim” | Fotoğraf: A HaberYolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ses kaydı: “Bize 50 lira ver, bitirelim” | Fotoğraf: A Haber

"ORADA BİR HAVUZ VAR, ORAYA GİDİYOR PARA"

Ses kaydında Kişi-1, imar müdürlüğüyle bağlantılı bir işlemden söz ederken, Kişi-2'nin "orada bir havuz var" dediği, Kişi-3'ün ise "O havuza gidiyor para" ifadelerini kullandığı görüldü.

Çeşme’de “para havuzu”! İşte ses kaydına yansıyan diyaloglar | Fotoğraf: A HaberÇeşme’de “para havuzu”! İşte ses kaydına yansıyan diyaloglar | Fotoğraf: A Haber

Devamında Kişi-3, paranın "hepsi" tarafından paylaşıldığını söylerken Kişi-1 de "İçeride pay ediliyor" şeklinde karşılık verdi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

"BU İŞLERDE RAKAM DÖNDÜĞÜNÜ İYİ BİLİYORUM"

Kayıtların devamında Kişi-1, işlemlerle ilgili olarak "bu işlerde rakam döndüğünü iyi biliyorum" derken Kişi-2'nin "Dönüyor" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Aynı görüşmede Kişi-1, bir kadın yetkilinin bu işlerde "aktif biri" olduğunu bildiğini söyledi.

Çeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: “Bu işlerde rakam dönüyor” | Fotoğraf: A HaberÇeşme Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detay: “Bu işlerde rakam dönüyor” | Fotoğraf: A Haber

"BİZE 50 LİRA VER, BİTİRELİM ŞU İŞİ"

Ses kaydındaki en dikkat çeken ifadelerden biri ise para talebine ilişkin bölüm oldu. Kişi-2'nin, "bize 50 lira ver bitirelim şu işi en son" dediği deşifreye yansıdı.

Kişi-1 ise ilerleyen bölümde ödemeyi kimin bilip bilmeyeceği konusunda endişesini dile getirdi.

Çeşme Belediyesi dosyasında dikkat çeken konuşma | Fotoğraf: A HaberÇeşme Belediyesi dosyasında dikkat çeken konuşma | Fotoğraf: A Haber

RUHSAT İŞİ İÇİN "HALLEDECEĞİZ" GÖRÜŞMESİ

Kayıtlarda ayrıca bir işletmenin canlı müzik ruhsatı alabilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

Çeşme Belediyesi dosyasında ruhsat için dikkat çeken konuşma: “Daha farklı şekilde halletmeye çalışacağız” | Fotoğraf: A HaberÇeşme Belediyesi dosyasında ruhsat için dikkat çeken konuşma: “Daha farklı şekilde halletmeye çalışacağız” | Fotoğraf: A Haber

Kişi-1, işletmesinin mevcut ruhsatının saat 01.00'e kadar geçerli olduğunu, sonrasında işletmeyi sürdürebilmek için ruhsata ihtiyaç duyduğunu anlattı

Kişi-2 ve Kişi-3 ise ruhsat konusunda ilgili kişilerle görüşeceklerini ve konuyu "farklı şekilde halletmeye" çalışacaklarını söyledi.

Çeşme Belediyesi dosyasında ses kayıtları mercek altında | Fotoğraf: A HaberÇeşme Belediyesi dosyasında ses kayıtları mercek altında | Fotoğraf: A Haber

"BAŞKAN YARDIMCISINA İLETECEĞİZ"

Görüşmede işlemin belediye başkan yardımcısına aktarılacağının söylendiği bölüm de dikkat çekiyor. Kişi-2, ilgili birimlerin işi çözememesi halinde konuyu başkan yardımcısına ileteceklerini belirtirken, Kişi-3 "Otomatikmen başkanında haberi olacak" dedi. Kişi-2 ise başkanın bir takım taleplerde bulunabileceğini ifade etti.

"İMZA OLAYI BİTTİ Mİ BİTTİ"

Kayıtlarda imar işlemlerine ilişkin konuşmalarda ise "imza olayı" üzerinden ifadeler yer alıyor.

Kişi-3, "imza olayı bittimi bitti" derken, devamında yalnızca imar müdürünün değil, yazıyı hazırlayan başka bir kişinin de sürecin parçası olduğunu söylüyor. Aynı bölümde bazı isimlerin kullanılmaması yönünde uyarı yapıldığı görülüyor.

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Tutanakta, söz konusu kayıtların soruşturma kapsamında delil niteliğinde olduğu değerlendirilirken, kayıtlardaki ifadelerin şüpheli beyanları, mali hareketler ve soruşturma kapsamındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilecek.

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