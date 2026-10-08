Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken diyaloglar: “Orada bir havuz var, oraya gidiyor para”

Ses çözümlemelerinde "Kişi 1" olarak yer alan şahsın ihbarcı olduğu, "Kişi 2" ve "Kişi 3" olarak belirtilen şahısların ise dosya şüphelileri Aydın ve Aziz olduğu, görüşmelerde adı geçen diğer kişilerin de soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

İncelenen içeriklerde bir "sistem" ve "havuz"dan söz edildiği, bu yapı kapsamında milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin konuşmalar yapıldığı görüldü.