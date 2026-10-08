Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken diyaloglar: “Orada bir havuz var, oraya gidiyor para”
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen dijital materyallerden çıkan ses kayıtlarında, belediye içerisindeki bazı işlemler ve para trafiğine ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tutanakta yer alan deşifrelerde “havuz” ifadesinin yanı sıra para paylaşımı, ruhsat işlemleri ve belirli ödemeler üzerinden yapılan görüşmeler dikkat çekti.
Ses çözümlemelerinde "Kişi 1" olarak yer alan şahsın ihbarcı olduğu, "Kişi 2" ve "Kişi 3" olarak belirtilen şahısların ise dosya şüphelileri Aydın ve Aziz olduğu, görüşmelerde adı geçen diğer kişilerin de soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.
İncelenen içeriklerde bir "sistem" ve "havuz"dan söz edildiği, bu yapı kapsamında milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin konuşmalar yapıldığı görüldü.
Görüşmelerde ayrıca Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan, İmar Müdürü Buğçe ve Fen İşleri Müdürü Furkan'ın isimlerinin açık şekilde geçtiği tespit edildi.
"ORADA BİR HAVUZ VAR, ORAYA GİDİYOR PARA"
Ses kaydında Kişi-1, imar müdürlüğüyle bağlantılı bir işlemden söz ederken, Kişi-2'nin "orada bir havuz var" dediği, Kişi-3'ün ise "O havuza gidiyor para" ifadelerini kullandığı görüldü.