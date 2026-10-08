İmamoğlu davasında Ali Nuhoğlu konuştu! "4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdim"
İmamoğlu suç örgütü davasında yargılanan Ali Nuhoğlu'nun mahkemede yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini iddia eden Nuhoğlu, bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini öne sürdü. Değerinin 480 milyon TL olduğu belirtilen 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devredilmesine ilişkin de konuşan Nuhoğlu, söz konusu taşınmazları hak ediş ödemelerini alabilmek için devretmek zorunda kaldığını savundu.
İmamoğlu suç örgütü yargılamasında sanık Ali Nuhoğlu, mahkeme huzurunda para trafiği ve villa devirlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nuhoğlu, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini ileri sürerek bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini beyan etti.
"4 MİLYON 700 BİN DOLAR RÜŞVET VERDİM" İDDİASI
Mahkemedeki ifadesinde para trafiğine ilişkin iddialarını anlatan Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına hareket ettiğini öne sürdü. Nuhoğlu, süreç içerisinde toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini belirtti.
VİLLALARIN DEVİR SÜRECİNİ TEK TEK ANLATTI
Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat'a devredilen 2 villanın satın alınma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Villaları, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda, İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını öne süren Nuhoğlu, devir gerçekleşene kadar taşınmazlarla ilgili sürecin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine villaları 2024 yılında İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini ifade etti.
"EKREM BEY'İN BİLGİSİ VAR"
Villa devirleriyle ilgili süreci anlatan Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz'ın 2024 yılında şirketin devrini istediğini belirtti.
Söz konusu işlemi seçim döneminde doğru bulmadığını söyleyen Nuhoğlu, konuyu Ekrem İmamoğlu ile de görüştüğünü ifade etti.
Savcının, "Ekrem Bey'in bütün süreçlerden bilgisi, haberi var, doğru mu?" sorusuna Nuhoğlu, "Ekrem Bey'in bilgisi var evet." yanıtını verdi.
84 MİLYON TL'LİK EK SÖZLEŞME İDDİASI
Villa alım ve devir işlemlerini idareyle ilişkilerini iyi tutmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Nuhoğlu, taraflar arasındaki sözleşmeye eklenen 84 milyon TL'lik ek sözleşmenin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
"HAK EDİŞLERİMİ ALABİLMEK İÇİN VERDİM"
Duruşmada, İSKİ'den yapılan ödemelerle alındığı belirtilen ve değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen 2 villanın İmamoğlu İnşaat'a devri de gündeme geldi. Mahkeme Başkanının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Ali Nuhoğlu, villaları hak edişlerini alabilmek amacıyla devrettiğini beyan etti. Nuhoğlu'nun para trafiği, villa alımları ve devir işlemlerine ilişkin açıklamaları dava dosyasında öne çıkan iddialar arasında yer aldı.