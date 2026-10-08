Ali Nuhoğlu (ahaber.com.tr)

VİLLALARIN DEVİR SÜRECİNİ TEK TEK ANLATTI

Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat'a devredilen 2 villanın satın alınma sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Villaları, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda, İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını öne süren Nuhoğlu, devir gerçekleşene kadar taşınmazlarla ilgili sürecin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Nuhoğlu, Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine villaları 2024 yılında İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini ifade etti.