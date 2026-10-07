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Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Gözaltılar var

Çeşme Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ve İmar Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.

İzmir'de, Çeşme Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Belediye başkan yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar Müdürü ve Yapı Kontrol Müdürü Buğçe Sağlamer, Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ve İmar Müdürü Buğçe Sağlamer gözaltına alındı.

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