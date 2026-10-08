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Ankara'da Suriye teması! MİT Başkanı Kalın Şeybani ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da Suriye teması! MİT Başkanı Kalın Şeybani ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

ANA GÜNDEM SDG ENTEGRASYONU

"SDG'nin feshi sonrasında entegrasyon sürecinin durumunun" değerlendirildiği görüşmede, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin eş güdümün sürdürülmesi konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Suriye'nin güneyinde İsrail saldırılarının devam ettiğine değinilerek, Suriye'ye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar ele alındı.

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