AB fonu vaadiyle 6 şirketi 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası: Adreslerden 10 kilo külçe altın çıktı
Bursa'da Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle 6 şirketin yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren şüphelilere yönelik baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerde 10 kilogram külçe altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Bursa'da Avrupa Birliği (AB) fonları üzerinden hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle şirketlerden para toplandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren şüphelilerin 6 şirketi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlenirken, düzenlenen operasyonda 10 kilogram külçe altın ele geçirildi.
AB FONU VAADİYLE ŞİRKETLERDEN PARA TOPLADILAR
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada Nilüfer ilçesinde danışmanlık adı altında faaliyet gösteren bir firma incelemeye alındı.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Avrupa Birliği fonları kapsamında hibe ve yatırım teşviki sağlayabileceklerini öne sürerek şirketlerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı tespit edildi.
Şüphelilerin gerçekte bulunmayan finansman desteklerini vaat ederek şirketleri mağdur ettiği belirlendi.
6 ŞİRKETTEN YAKLAŞIK 30 MİLYON TL
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde söz konusu yöntemle 6 şirketin mağdur edildiği ve yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
Elde edilen bulguların ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
10 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN! 10 KİLO KÜLÇE ALTIN BULUNDU
Bursa merkezli yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 kilogram külçe altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.