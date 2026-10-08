AB fonu vaadiyle 6 şirketi 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası: Adreslerden 10 kilo külçe altın çıktı

Bursa'da Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle 6 şirketin yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren şüphelilere yönelik baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerde 10 kilogram külçe altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.