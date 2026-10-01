Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, FBI Direktörü Kash Patel ile telefonda görüştü. Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre görüşmede polis teşkilatları arasındaki işbirliğinin yanı sıra uluslararası suçlarla mücadele gündeme geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünan (EGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan ile ABD FBI Direktörü Sayın Kash Patel arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede; Polis Teşkilatımız ve FBI arasındaki mevcut işbirliği alanları, sınır aşan suçlarla mücadele, bilgi ve tecrübe paylaşımı konuları ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.