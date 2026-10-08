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Bakan Fidan: S. Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan: S. Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan açıklamasında, "S. Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede. Mekke Anlaşması Meclis'e gönderilecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da kritik temaslarını sürdürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...
"Mekke Anlaşması, anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. S. Arabistan'a savunma desteği değerlendirmede. Mekke Anlaşması Meclis'e gönderilecek."

Ayrıntılar geliyor...

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#Mekke Anlaşması #Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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