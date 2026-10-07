Engelli bireylere yönelik özel bakımda yeni dönem! Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan yeni yönetmelikle, 81 ilde hizmet veren özel bakım merkezlerinin açılış, denetim, ödeme ve yerleştirme süreçlerine yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getirildiğini belirterek, yeni hizmet modelinin hayata geçtiğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 07 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, personel ve fiziki şartlarından bakım hizmetleri, ücret ve yerleştirme süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylere yönelik özel bakım hizmetlerinde yeni dönemin başladığını duyurarak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yeni yönetmeliğin, 81 ilde hizmet veren özel bakım merkezlerine ilişkin önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.
"81 İLDEKİ TÜM HİZMET SUNAN MERKEZLERDE HAYATA GEÇECEK"
Yeni yönetmelikle özel bakım merkezlerinin açılışından denetim süreçlerine, ödeme işlemlerinden engelli bireylerin merkezlere yerleştirilmesine kadar mevcut yapısal sorunlara kapsamlı çözümler getirilmesi hedefleniyor.
Bakan Göktaş, düzenlemenin temelinde teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği ve hukuki güvencenin bulunduğunu belirterek, engelli birey odaklı yeni bir özel bakım hizmet modelinin hayata geçirildiğini açıkladı.
"BÜTÜNCÜL ÇÖZÜMLER GETİRİYORUZ"
Göktaş, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu kapsamda, 81 ilimizde hizmet sunan özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödeme süreçlerinden yerleştirme işlemlerine kadar mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getiriyoruz. Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz."
Bakan Göktaş, yeni yönetmeliğin ülkeye, ailelere ve engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.