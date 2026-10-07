Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği 07 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, personel ve fiziki şartlarından bakım hizmetleri, ücret ve yerleştirme süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylere yönelik özel bakım hizmetlerinde yeni dönemin başladığını duyurarak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda yeni yönetmeliğin, 81 ilde hizmet veren özel bakım merkezlerine ilişkin önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.