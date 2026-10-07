Batman'da otomobil bahçeye uçtu: 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi:
|
Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bahçeye daldı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye girdi.
Kazada araçta bulunan T.Y., M.Y., U.Y., A.Y. ve E.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun değerlendirilmesi üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.