Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Düzenlenen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.