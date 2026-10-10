Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.