Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde görev yapan bürokratlara uzanan yolsuzluk soruşturmasının çarpıcı ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Esenyurt Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi. Soruşturmada bazı ihalelerin belirlenen firmalarda kalmasının sağlandığı ve hak edişlerin ortalama yüzde 20’sinin rüşvet olarak talep edildiği belirlendi. Dosyada gizli tanık ifadeleri, ses kayıtları, teknik takip, HTS-baz analizleri ve MASAK tespitleri yer aldı. Ulutaş’ın evindeki aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, çok sayıda ziynet eşyası, 2 Rolex saat ve biri ruhsatsız 3 silaha el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin tartışmalar sürerken bu kez kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde görev yapan bürokratlar ve belediyeyle iş yapan şirketleri mercek altına aldı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, ihalelerin belirli şirketlerde kalmasının sağlandığı ve yüklenicilerden hak ediş bedelleri üzerinden rüşvet talep edildiği iddiaları araştırılıyor. Soruşturma, yolsuzlukla mücadelede seçilmiş ya da atanmış ayrımı yapılmadığını ortaya koyması bakımından da dikkat çekti. Kayyum yönetimindeki belediyede görev yapan kamu görevlileri hakkındaki iddiaların da savcılık tarafından çok yönlü soruşturmaya konu edildiği görüldü. ESENYURT BELEDİYESİ SORUŞTURMASI: YUSUF ULUTAŞ'IN EVİNDE ARAMA DOSYADAKİ KRİTİK TESPİT: HAK EDİŞİN YÜZDE 20'Sİ İSTENDİ Soruşturmanın odağında, Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleler bulunuyor. Dosyadaki tespitlere göre, ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla organizasyon yapıldı, işi alan firma sahiplerinden ise belediyeden aldıkları hak edişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildi. Savcılık, soruşturma kapsamında 3 gizli tanığın ifadesine başvurdu. Üç tanığın da benzer yönde beyanda bulunduğu öğrenildi. Gizli tanıklar ayrıca iddialarını desteklediğini öne sürdükleri ses kayıtlarını soruşturma dosyasına sundu. "3 MİLYON TL VERİLDİ, ARDINDAN HAK EDİŞ YATTI" Dosyaya giren ses kayıtlarından birinde, Topraköz isimli firma sahibi Erhan Toprak'ın hak edişlerini alabilmek amacıyla ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine Esenyurt Seyrantepe'deki bir pastanede 3 milyon TL verdiğine ilişkin anlatımlar yer aldı. Tespitlere göre, söz konusu para tesliminin ardından şirketin hak edişleri ödendi. Bir başka kayıtta ise Erhan Toprak'ın, ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş'a para verdiğine yönelik ifadelerinin bulunduğu ifade edildi.

Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi. (Fotoğraf: A Haber arşiv) 15 AYRI HAK EDİŞTE AYNI TRAFİĞİN İZİ SÜRÜLDÜ Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini de Namık Çebi İnşaat'a ilişkin mali ve teknik incelemeler oluşturdu. Savcılık tespitlerine göre, belediye tarafından şirkete hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra aynı gün veya bir gün içerisinde hak ediş tutarının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelen miktarlarda nakit para çekildi. Örneğin 10 milyon TL'lik hak edişin ardından yaklaşık 2 milyon 100 bin TL, 5 milyon TL'lik hak ediş sonrasında ise yaklaşık 1 milyon 125 bin TL nakit çekildiği tespit edildi. Yaklaşık 15 ayrı hak ediş ödemesinde aynı yöntemin tekrarlandığı belirlendi. PARAYI ÇEKTİLER 'ÇANTACILARLA' AYNI BAZI VERDİLER Soruşturmanın teknik takip ayağında ise dikkat çekici HTS ve baz eşleşmelerine ulaşıldı. Belirlemelere göre, şirket hesaplarından nakit paraları çeken Namık Çebi ile şirket çalışanları Doğancan Güzel, Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber, para çekimlerinin kısa süre ardından Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının tesliminde aracı olarak kullandığı değerlendirilen İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu ile aynı bölgelerde baz verdi. Ardından bu iki ismin de aynı gün veya birkaç gün içerisinde Yusuf Ulutaş ile baz birlikteliği bulunduğu tespit edildi. Böylece soruşturma dosyasına, hak ediş ödemesi-nakit çekim-aracı şahıslarla baz birlikteliği-Yusuf Ulutaş ile baz eşleşmesi şeklinde devam eden bir para trafiği şüphesi yansıdı. ESENYURT BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 17 GÖZALTI, 2 KİŞİ ARANIYOR TAPELERDE ÇARPICI SÖZLER CMK'nın 135'inci maddesi kapsamında yürütülen teknik takip sonucunda şu ana kadar 7 ayrı tape kaydı soruşturma dosyasına girdi. Namık Çebi ile Erkan Çebi arasında geçen bir konuşmada, Erkan Çebi'nin Bağcılar Belediyesindeki bir otopark ihalesini gündeme getirerek "ekibin sağlam olduğunu" söylediği ve ihaleye girip girmeyeceğini sorduğu belirtildi. Namık Çebi'nin ise konuşmada "Bir daha belediye işine girmek istemediğini, Esenyurt'ta da sağlam olduğunun söylendiğini ancak burada kendisini kaptırdığını" söylediği tespit edildi. Bir diğer dikkat çekici görüşme, Esenyurt Belediyesinin eski başkan yardımcılarından Ümit Ünal ile Turgay Erence arasında gerçekleşti. Ünal'ın konuşmada, belediyenin asfalt ihalesini alan firmanın işi sahada gerektiği şekilde yapmadığı için geçici kabulünü yapmadığını anlattığı ve söz konusu firma ile Yusuf Ulutaş arasındaki ilişkiye yönelik olarak "Firmanın Yusuf Ulutaş'ı beslediği" şeklinde ifade kullandığı belirlendi. Soruşturmanın en çarpıcı tape kayıtlarından biri ise Ümit Ünal ile Bekir Çelik arasındaki görüşme oldu. Bekir Çelik'in Esenyurt'ta bir işi bulunduğunu söyleyerek belediyede "anahtarın kim olduğunu" sorması üzerine Ümit Ünal'ın "Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can'ın anahtarı da o, para Yusuf'ta dönüyor." dediği kayıtlara yansıdı.