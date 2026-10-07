Bursa'da denetimden önce aracını araziye çeken sürücü 2,09 promil alkollü çıktı: 25 bin TL ceza uygulandı
Bursa'da alkol denetimini gören Hasan Y., uygulama noktasına yaklaşık 50 metre kala otomobilini boş araziye çekip kontağı kapattı. 2,09 promil alkollü çıkan sürücü, “Ben seyir halinde değilim” diyerek itiraz edince polis memuru denetimin nasıl yapıldığını beden diliyle tek tek anlattı. Kameraya yansıyan ilginç diyaloğun ardından sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.
Bursa'da trafik ekiplerinin alkol denetimi sırasında sürücü ile polis arasında yaşanan ilginç diyalog kameraya yansıdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Mahallesi'nde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi.
Denetim noktasına yaklaşan 16 BJR plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Y., uygulamaya yaklaşık 50 metre kala aracını boş bir araziye çekerek kontağı kapattı.
Durumu fark eden trafik polisi aracın yanına giderek sürücüye alkol testi yapmak istedi.
"BEN ŞU AN YOLDA DEĞİLİM"
Polis memuru alkolmetreyi üflemesini istediğinde Hasan Y., "Ben şu an yolda değilim" dedi.
Gazetecinin "Siz buraya nasıl geldiniz?" sorusu üzerine sürücü bu kez, "Tamam da ben şu an yolda değilim, seyir halinde değilim, onu söylemek istiyorum" karşılığını verdi.
2,09 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Hasan Y. daha sonra alkolmetreyi üfledi. Yapılan ölçümde sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü buna rağmen araç kullanırken yakalanmadığını savunarak "seyir halinde değilim" demeyi sürdürdü.
Bunun üzerine polis memuru, "Seyir halinde nasıl kontrol edeceğim ben seni?" diye yanıt verdi.
POLİS DENETİMİ BEDEN DİLİYLE ANLATTI
İşlemler sürerken Hasan Y. aynı itirazını tekrarlayınca polis memuru bu kez trafik denetiminin nasıl gerçekleştirildiğini uygulamalı şekilde anlattı.
Polis memuru, "Ben araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok. Ben 'Şuna bir üfle' diye koşarak mı yanına geleceğim? Sağa çektiriyoruz, durduruyoruz ve sana üfletiyoruz." dedi.
Ardından sürücünün denetim noktasına yaklaşırken aracını boş araziye çektiğini anlatan polis memuru, o anların gazeteci tarafından da görüldüğünü belirtti.
"CAMINI AÇ, BEN SANA ÜFLETECEĞİM DİYEMEM"
Polis memuru sürücüye, "İki araç peş peşe geldiniz, sen oraya çektin. Seni orada, diğer aracı da burada aldık, kontrol ettik. Sana yetişip 'Camını aç, ben sana üfleteceğim' diyemem. Gazeteci var, seni çekiyor zaten orada. Senin oraya park ettiğini de gördü." ifadelerini kullandı.
Polis ile sürücü arasındaki diyalog kameraya saniye saniye yansıdı.
25 BİN TL CEZA
İşlemleri tamamlanan Hasan Y.'ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.