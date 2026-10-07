Gazetecinin "Siz buraya nasıl geldiniz?" sorusu üzerine sürücü bu kez, "Tamam da ben şu an yolda değilim, seyir halinde değilim, onu söylemek istiyorum" karşılığını verdi.

Polis memuru alkolmetreyi üflemesini istediğinde Hasan Y., "Ben şu an yolda değilim" dedi.

"BEN ŞU AN YOLDA DEĞİLİM"

Durumu fark eden trafik polisi aracın yanına giderek sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Bursa 'da trafik ekiplerinin alkol denetimi sırasında sürücü ile polis arasında yaşanan ilginç diyalog kameraya yansıdı.

(Foto: İHA)

2,09 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hasan Y. daha sonra alkolmetreyi üfledi. Yapılan ölçümde sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü buna rağmen araç kullanırken yakalanmadığını savunarak "seyir halinde değilim" demeyi sürdürdü.

Bunun üzerine polis memuru, "Seyir halinde nasıl kontrol edeceğim ben seni?" diye yanıt verdi.

POLİS DENETİMİ BEDEN DİLİYLE ANLATTI

İşlemler sürerken Hasan Y. aynı itirazını tekrarlayınca polis memuru bu kez trafik denetiminin nasıl gerçekleştirildiğini uygulamalı şekilde anlattı.

Polis memuru, "Ben araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok. Ben 'Şuna bir üfle' diye koşarak mı yanına geleceğim? Sağa çektiriyoruz, durduruyoruz ve sana üfletiyoruz." dedi.

Ardından sürücünün denetim noktasına yaklaşırken aracını boş araziye çektiğini anlatan polis memuru, o anların gazeteci tarafından da görüldüğünü belirtti.