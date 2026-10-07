Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren TIR'da 84 kilo 700 gram uyuşturucu bulundu: Şoför gözaltına alındı
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'a yönelik uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu aracın dorsesinde yapılan aramada, gizli bölmeye yerleştirilmiş 72 parça halinde toplam 84 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sevkiyatına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi.
NARKOTİK EKİPLERİ TIR'I DURDURDU
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen TIR'ı durdurdu.
Araçta ayrıntılı arama gerçekleştirildi.
DORSEDEKİ BÖLMEYE GİZLEMİŞLER
Ekiplerin TIR'ın dorsesinde yaptığı aramada gizli bir bölme tespit edildi.
Bu bölümde paketler halinde uyuşturucu madde bulundu.
Ele geçirilen maddelerin 72 parça halinde paketlendiği belirlendi.
84 KİLO 700 GRAM UYUŞTURUCU
Paketlerin tartımında toplam 84 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucunun türüne ilişkin kaynak metinde bilgi paylaşılmadı.
Ele geçirilen maddeler incelemeye alınırken soruşturma genişletildi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında TIR'ın sürücüsü de gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken uyuşturucu sevkiyatının bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma sürüyor.