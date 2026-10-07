Ankara’nın Pursaklar ilçesinde uygulama sırasında polislere ateş açıldı. Olayda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit olurken, saldırının ardından kaçan 3 şüpheli kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerden biri, polis ekipleriyle yaşanan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Olay, Pursaklar ilçesinde saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada meydana geldi. Uygulama noktasına gelen bir araçtan polislerin üzerine silahla ateş açıldı.

Saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

3 ŞÜPHELİ ARAÇLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu 3 şüpheli, saldırıda kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerden biri, polis ekipleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin ifadeleri ve olayın tüm detayları araştırılıyor.

ŞEHİT POLİSİN KİMLİK BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtTİ. Vali Canbolat, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki 2 kişi elde, onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.