Sinop'ta facia! Tekne alabora oldu: 1 polis şehit, 1 polis aranıyor

Sinop'ta Yalıkavak köyü açıklarında iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu. Arama kurtarma ekiplerince kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.