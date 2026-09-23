Bakan Güler'den şehit Jandarma Er Emin Polat’ın baba ocağına ziyaret!

Bakan Yaşar Güler, Kars'ta şehit Jandarma Er Emin Polat'ın ailesini ziyaret ederek anne ve babasıyla yakından ilgilendi. 1994'te Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen Polat'ın baba ocağındaki ziyarette Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı.