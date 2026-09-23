Bakan Güler'den şehit Jandarma Er Emin Polat’ın baba ocağına ziyaret!
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Bakan Yaşar Güler, Kars'ta şehit Jandarma Er Emin Polat'ın ailesini ziyaret ederek anne ve babasıyla yakından ilgilendi. 1994'te Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen Polat'ın baba ocağındaki ziyarette Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı.
Bakan Güler, şehit Jandarma Er Emin Polat'ın Kars'taki baba evini ziyaret etti.
1994 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Emin Polat'ın ailesiyle bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, şehidin annesi ve babası ile yakından ilgilendi.
Ziyarette Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı.