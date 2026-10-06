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Portekiz'de hayatını kaybeden Erasmus öğrencisi Melek'e acı veda

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Portekiz'de hayatını kaybeden Erasmus öğrencisi Melek'e acı veda

Portekiz'de serinlemek için girdiği nehirde boğulan Erasmus öğrencisi Melek Öztürk (23), memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi. Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip yakınlarına teslim edildi.

PORTEKİZ'DE HAYATINI KAYBEDEN ERASMUS ÖĞRENCİSİ MELEK ÖZTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melek Öztürk için bugün öğle saatlerinde Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztürk'ün babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün annesi, kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Melek Öztürk #Portekiz
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