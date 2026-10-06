İzmir'in Bornova ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Y.H. hakkında bazı kadın velilere yönelik sözleri nedeniyle şikayette bulunuldu. Velilerden biri öğretmenin kendisine "Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" dediğini öne sürerken, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ortaokulda görev yapan öğretmen Y.H. hakkında bazı kadın velilere sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunuldu. Veliler okul yönetimine dilekçe verirken, olayla ilgili Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayın 2 Ekim'de Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede yaşandığı belirtildi. İddiaya göre Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., bazı öğrencilerin isimlerini sayarak çocukların kadın velileriyle görüşmek istediğini söyledi.

KADIN VELİLERLE KAFEDE GÖRÜŞTÜ

Velilerin iddiasına göre öğretmen Y.H., okula yakın bir kafede kadın velilerle bir araya geldi.

Görüşme sırasında Y.H.'nin bir veliye, "Severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" dediği öne sürüldü.

Öğretmenin başka bir veliye ise "Siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Yaşananların ardından veliler okul yönetimine dilekçe vererek öğretmen hakkında şikayette bulundu.

"SİZİ İSTEMİYORUM, BEN BAYAN İSTİYORUM"

Olayla ilgili konuşan bir veli, okulda düzenlenen veli toplantısına eşiyle birlikte katıldığını belirterek öğretmenin toplantı sırasında özellikle kadın velilerle görüşmek istediğini söylediğini öne sürdü.

Veli, toplantının ardından öğretmenle görüşmek istediğini ancak Y.H.'nin kendisine, "Sizi istemiyorum, ben bayan istiyorum" dediğini iddia etti.

Öğretmenin daha sonra kadın velilerle okul yakınındaki bir kafede görüşmek istediğini belirten veli, başlangıçta bu durumdan şüphelenmediğini anlattı.

"SENİN GİBİ KARIM OLSUN, 40 YIL BORCUM OLSUN"

Veli, eşinin diğer kadın velilerle birlikte kafeye gittiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Tüm veliler öğretmen eşliğinde oturup çay ve kahve içmişler. Ardından matematik öğretmeni diğer velileri yan masaya almış. Eşim masada konuşurken ona, 'Severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' şeklinde hitaplarda bulunmuş. Eşim bir şoka uğradığını söyledi."

Eşinin bunun üzerine görüşmeyi sonlandırdığını söyleyen veli, diğer kadın velilerin de öğretmenle görüştükten sonra rahatsız olduklarını ifade ettiklerini aktardı.

BİR BAŞKA VELİYE YÖNELİK SÖZLERİ DE İDDİA EDİLDİ

Velinin iddiasına göre Y.H., bir başka kadın veliye de medeni durumuyla ilgili sorular yöneltti.

Veli, öğretmenin "Siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?" şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü.

Kadın veliler daha sonra okula giderek yaşananlarla ilgili şikayet dilekçesi verdi.

"ENDİŞELİYİZ"

Şikayetçi veli, öğretmen hakkında daha önce de benzer iddiaların bulunduğunu öğrendiğini belirterek, "Biz endişeliyiz. Toplantıda olan kadın velilerle okulumuza gelip şikayette bulunduk ve dilekçelerimizi verdik" dedi.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Velilerin şikayetinin ardından Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün harekete geçtiği bildirildi.

Müdürlük tarafından öğretmen Y.H. hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.