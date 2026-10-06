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Sosyal medyada akıl tutulması: Katil zanlısının hesabına binlerce takipçi akını!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyada akıl tutulması: Katil zanlısının hesabına binlerce takipçi akını!

Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın erkek arkadaşı tarafından ormanlık alanda öldürülmesinin ardından cinayet zanlısı Mustafa B.’nin sosyal medya hesabı bir günde binlerce yeni takipçiye ulaştı; özellikle genç kızların zanlının hesabına yönelmesi ve bazı kullanıcıların cinayet şüphelisine destek veren, Gökçe Alkan’ı suçlayan yorumlar yapması büyük tepki çekti. Sosyal medyada zanlının adeta bir figüre dönüştürülmesine ilişkin konuşan Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş, “Mağduru suçlamak kontrol yanılsaması yaratıyor” diyerek mağduru suçlama ve şiddetin normalleşmesi tehlikesine dikkat çekti.

Liseden bu yıl mezun olan 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın, Mustafa B.'nin kendisine sürekli yalan söylediği için ondan ayrılmaya karar verdiği ve son kez buluşmak için evden çıktığı ortaya çıkmıştı. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan, ikindi vakti, Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

18 yaşındaki Gökçe Alkan sevgilisi tarafından öldürüldü (A HABER ARŞİV)18 yaşındaki Gökçe Alkan sevgilisi tarafından öldürüldü (A HABER ARŞİV)

TEPKİ ÇEKEN "ETKİLEŞİM"

Gökçe'nin ölümünün ardından cinayet şüphelisi Mustafa B.'nin sosyal medya hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Takipçi sayısı bir günde artarken, özellikle genç kızların zanlının hesabına yönelmesi ve akılalmaz şekilde atılan yorumlar sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Yorumlardan bazılarında katil zanlısına hak verildiği belirlenirken, kan donduran bazı yorumlar ise genç kızı suçlar nitelikteydi.

Gökçe Alkan'ı ayrılmak istediği için öldüren Mustafa B.'nin sosyal medyada takipçi sayının artması dikkat çekti (A HABER ARŞİV)Gökçe Alkan'ı ayrılmak istediği için öldüren Mustafa B.'nin sosyal medyada takipçi sayının artması dikkat çekti (A HABER ARŞİV)

"İNSANDA ÇOK CİDDİ BİR KORKU OLUŞUYOR"

Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş canice işlenen bu cinayette katil zanlısına hak veren ve maktulü suçlayıcı yorumlar yapan sosyal medya hesapları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Berkay AteşUzman Klinik Psikolog Berkay Ateş

Sosyal medyada infiale neden olan bu yorumların hangi psikoloji ile paylaşıldığını yorumlayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada katil zanlısına hak verme ve bizim mağduru suçlama dediğimiz bir kavram var. Bu mağduru suçlama konusunda şöyle bir durum oluyor; Kişi bunu haberlerde okuyor veya işte sosyal medyada görüyor, kendisi çok büyük bir korkuya kapılıyor. Çünkü oradaki maktulle empati geliştirmek veya kendisini onun yerine koymak zorunda kalabiliyor. İnsanlar için kendilerini buradaki maktulün yerine koyabilmek kolay bir şey değil, çünkü buradaki olay çok korkutucu bir olay. Dolayısıyla insanlar burada empati yapmaktan kaçınabilmek için mağdurun yaşadığı bu olayın mağdurun sorumluluğunda olduğunu düşünmek zorunda kalıyorlar. Yani burada aslında enteresan bir fenomen çıkıyor karşımıza. İnsan kendisinin kontrolü olmadığı konularda eğer böyle bir korkunç durumla karşı karşıya kalırsa bu çok ciddi bir korku yaratır insanda. Çünkü kendisinin hiçbir şekilde yaşadığı bu olayda bir suçunun olmaması, bir kontrolünün olmaması feci bir durum gibi görünür. Dolayısıyla insanlar burada aslında maktulü suçlarken içlerinden, maalesef kendileri kontrolün onda olmadığını kabul edemiyorlar. "

Sosyal medyada akıl tutulması: Katil zanlısının hesabına binlerce takipçi akını! - 1

KATİL ZANLISINDAN SOSYAL MEDYA FİGÜRÜNE…

Psikolog Berkay Ateş zanlının sosyal medya üzerinden takibe alınarak veya destekleyici yorumlar yaparak yaşanan olayı basite indirgeme durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyanın kişilerin bakış açısını değiştirdiği hakkında konuşan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda sosyal medya kültüründe bu kadar acımasız ve bu kadar kötü bir olay olsa bile sadece bu olayın zaman içerisinde çok fazla konuşulması olayı sıradan bir hale getirebiliyor. Yani olayın vahametini, olayın şiddetini sanki hafife indirgiyor ve sosyal medyadaki herhangi bir içerik haline dönüştürebiliyor. Her yerde bu içerikle alakalı bir şeyler görüyorsunuz. Ve bunu gördükçe olayın gerçek içindeki özünden uzaklaşmaya başlıyorsunuz ve bu sefer bu cinayeti işleyen kişi de bir sosyal medya figürü gibi bir içerik haline gelmeye başlıyor. İnsanlar bunu konuşmaya başlıyorlar. "

Sosyal medyada akıl tutulması: Katil zanlısının hesabına binlerce takipçi akını! - 2

"EKRAN ARKALARINDAN ACIMASIZLIK"

"Bir tane empatiden yoksun insan bir tane taş atıyor mesela, takip ediyor o kişiyi ya da onunla ilgili bir güzelleme yapıyor. Hemen arkasından bu tarz figürler doluşmaya başlıyorlar, onu takip etmeye başlıyorlar, beraber konuşup popülerleştirmeye başlıyorlar. Ve insanlar ekran arkalarından çok daha rahat acımasızlaşabiliyorlar. Gerçekliğin dışındaymış gibi... Yani insanların kafasında bir gerçek dünya oldu şimdi, kendi yaşadıkları dünya. Bir de sosyal medya üzerinden veya telefonları üzerinden bir linç kültürü... Dolayısıyla bunlar da bizim bu şiddetin normalleşmesi gibi bir riski getiriyor beraberinde. Yani işte korkunç bir olay, sürekli karşımıza çıkıyor. Bir süre sonra onu korkunç olmaktan çıkarıp sıradan bir içeriğe dönüştürüyoruz."

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