Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş

Sosyal medyada infiale neden olan bu yorumların hangi psikoloji ile paylaşıldığını yorumlayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada katil zanlısına hak verme ve bizim mağduru suçlama dediğimiz bir kavram var. Bu mağduru suçlama konusunda şöyle bir durum oluyor; Kişi bunu haberlerde okuyor veya işte sosyal medyada görüyor, kendisi çok büyük bir korkuya kapılıyor. Çünkü oradaki maktulle empati geliştirmek veya kendisini onun yerine koymak zorunda kalabiliyor. İnsanlar için kendilerini buradaki maktulün yerine koyabilmek kolay bir şey değil, çünkü buradaki olay çok korkutucu bir olay. Dolayısıyla insanlar burada empati yapmaktan kaçınabilmek için mağdurun yaşadığı bu olayın mağdurun sorumluluğunda olduğunu düşünmek zorunda kalıyorlar. Yani burada aslında enteresan bir fenomen çıkıyor karşımıza. İnsan kendisinin kontrolü olmadığı konularda eğer böyle bir korkunç durumla karşı karşıya kalırsa bu çok ciddi bir korku yaratır insanda. Çünkü kendisinin hiçbir şekilde yaşadığı bu olayda bir suçunun olmaması, bir kontrolünün olmaması feci bir durum gibi görünür. Dolayısıyla insanlar burada aslında maktulü suçlarken içlerinden, maalesef kendileri kontrolün onda olmadığını kabul edemiyorlar. "