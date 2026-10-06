Sosyal medyada akıl tutulması: Katil zanlısının hesabına binlerce takipçi akını!
Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın erkek arkadaşı tarafından ormanlık alanda öldürülmesinin ardından cinayet zanlısı Mustafa B.’nin sosyal medya hesabı bir günde binlerce yeni takipçiye ulaştı; özellikle genç kızların zanlının hesabına yönelmesi ve bazı kullanıcıların cinayet şüphelisine destek veren, Gökçe Alkan’ı suçlayan yorumlar yapması büyük tepki çekti. Sosyal medyada zanlının adeta bir figüre dönüştürülmesine ilişkin konuşan Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş, “Mağduru suçlamak kontrol yanılsaması yaratıyor” diyerek mağduru suçlama ve şiddetin normalleşmesi tehlikesine dikkat çekti.
Liseden bu yıl mezun olan 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın, Mustafa B.'nin kendisine sürekli yalan söylediği için ondan ayrılmaya karar verdiği ve son kez buluşmak için evden çıktığı ortaya çıkmıştı. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan, ikindi vakti, Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
TEPKİ ÇEKEN "ETKİLEŞİM"
Gökçe'nin ölümünün ardından cinayet şüphelisi Mustafa B.'nin sosyal medya hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Takipçi sayısı bir günde artarken, özellikle genç kızların zanlının hesabına yönelmesi ve akılalmaz şekilde atılan yorumlar sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Yorumlardan bazılarında katil zanlısına hak verildiği belirlenirken, kan donduran bazı yorumlar ise genç kızı suçlar nitelikteydi.
"İNSANDA ÇOK CİDDİ BİR KORKU OLUŞUYOR"
Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş canice işlenen bu cinayette katil zanlısına hak veren ve maktulü suçlayıcı yorumlar yapan sosyal medya hesapları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.