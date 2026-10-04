Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!"
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın temel kazısı çalışması sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda bırakılan 10 metrelik dev ağaç, şiddetli rüzgarın da etkisiyle caddenin ortasına devrildi. O esnada sokaktaki binaya giriş yapmak üzere olan bir kadının ağacın altında kalmaktan saniyelerle ve mucizevi bir şekilde kurtulduğu dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde devrilen ağaç, binaya girmek üzere olan bir kadının üzerine düşüyordu. Dalların bir kısmının isabet ettiği kadın, yara almadan binaya girdi. Ağacın devrildiği ve kadının son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TEMEL KAZISINDA KÖKLERİNİN BİR KISMI AÇIKTA KALDI
Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Binanın temel kazısı sırasında yol kenarındaki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. Ağaç, rüzgârın da etkisiyle devrildi.