Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!"

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın temel kazısı çalışması sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda bırakılan 10 metrelik dev ağaç, şiddetli rüzgarın da etkisiyle caddenin ortasına devrildi. O esnada sokaktaki binaya giriş yapmak üzere olan bir kadının ağacın altında kalmaktan saniyelerle ve mucizevi bir şekilde kurtulduğu dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.