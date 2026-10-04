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Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!"

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!"

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın temel kazısı çalışması sırasında köklerinin bir kısmı dışarıda bırakılan 10 metrelik dev ağaç, şiddetli rüzgarın da etkisiyle caddenin ortasına devrildi. O esnada sokaktaki binaya giriş yapmak üzere olan bir kadının ağacın altında kalmaktan saniyelerle ve mucizevi bir şekilde kurtulduğu dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde devrilen ağaç, binaya girmek üzere olan bir kadının üzerine düşüyordu. Dalların bir kısmının isabet ettiği kadın, yara almadan binaya girdi. Ağacın devrildiği ve kadının son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!" - 1

TEMEL KAZISINDA KÖKLERİNİN BİR KISMI AÇIKTA KALDI

Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!" - 2

Binanın temel kazısı sırasında yol kenarındaki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacın köklerinin bir kısmı topraksız kaldı. Ağaç, rüzgârın da etkisiyle devrildi.

Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!" - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Avcılar Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!" - 4

"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI"

Mahalle sakini Engin Gül, ağacın budanması için müteahhide ve Avcılar Belediyesine başvurduklarını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

Gül, yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!" - 5

"Belediye ekipleri, özel arazi diye almadılar. Hafriyatı alırken söyledik, yine almadılar. Şimdi bizim binanın zararını kim ödeyecek? Burası her zaman araç dolu. Olay saatinde boş olması büyük şans."

Avcılar’da devrilen ağaç faciası! Ölümün teğet geçtiği an: "Cana geleceğine mala gelsin!" - 6

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Evinin camları kırılan Özcan Şen ise zararın karşılanmasını beklediğini belirterek şöyle konuştu:

"Cana geleceğine mala gelsin. Ancak, bu zararımızı kim karşılayacak? Bu soğukta ancak, yarın camları değiştirebileceğiz."

#AVCILAR
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