13 yaşındaki Alican, kalp krizinden öldü (Foto: DHA)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Alican Başdoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine götürüldü. Genç öğrenci burada düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

OKULUNDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Alican'ın henüz 13 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okulunda da büyük üzüntüye neden oldu. Öğretmenleri ve arkadaşları genç öğrencinin vefatıyla yasa boğuldu.

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu da okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte Alican'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.