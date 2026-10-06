13 yaşındaki Alican'ın yürek yakan ölümü! Evinde kalp krizi geçirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Alican Başdoğan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 8'inci sınıf öğrencisi Alican'ın yatağında hareketsiz halde bulunması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Alican'ın cenazesi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi. Genç öğrencinin ölümü ailesini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Alican Başdoğan'ın hayatını kaybetmesi, ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
AİLESİ YATAĞINDA HAREKETSİZ BULDU
Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Ailesi, Alican Başdoğan'ı evindeki yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 13 yaşındaki Alican'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Alican Başdoğan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine götürüldü. Genç öğrenci burada düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
OKULUNDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Alican'ın henüz 13 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra okulunda da büyük üzüntüye neden oldu. Öğretmenleri ve arkadaşları genç öğrencinin vefatıyla yasa boğuldu.
Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu da okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte Alican'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.