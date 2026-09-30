Cinsel taciz cezası onandı! Eski CHP’li Hasbi Dede’nin ardından Görele’de yeniden başkan seçilecek
Giresun’un Görele ilçesinde görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye, 16 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a yönelik “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Kararın kesinleşmesiyle Görele Belediye Meclisi yeniden toplanarak belediye başkanını seçecek.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, lise öğrencisi Tuana Elif Torun'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Dede, 8 Şubat'ta ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcılığın itirazı üzerine 10 Şubat'ta yeniden adliyeye çağrıldı ve tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede'nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi. Aysel Uzun daha sonra Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı.
TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ
Davanın mağduru Tuana Elif Torun'a, 28 Mart'ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.
CEZA ONANDI: YENİDEN BAŞKAN SEÇİLECEK
Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Hasbi Dede hakkında 'çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Hasbi Dede'ye Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına yönelik istinaf incelemesini tamamladı. İncelemede, yerel mahkemece verilen hapis cezası usul ve yasaya uygun bulundu. Cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçen Görele Belediye Meclisi, üyeleri yeniden sandık başına gidecek. Mecliste yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden seçilecek.