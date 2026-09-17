Dün akşam verdiği konser sırasında bir kişinin tacizine uğrayan Demet Akalın, yaşadığı olayın ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcı, korumalarına seslenerek tepki gösterdi.

54 yaşındaki ünlü popçu Demet Akalın, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Zaman zaman sahne tarzı, zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme gelen Akalın, bu kez konserinde yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi.

KONSERİNDE TACİZE UĞRADI Ünlü şarkıcı, dün akşam verdiği konser sırasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Yaşanan olayın ardından büyük bir şok yaşayan Demet Akalın, korumalarının yanına giderek tepki gösterdi. Demet Akalın konserinde tacize uğradı.