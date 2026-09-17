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Demet Akalın’ın konserinde skandal anlar! Yaşananlara sert tepki

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Demet Akalın’ın konserinde skandal anlar! Yaşananlara sert tepki

Dün akşam verdiği konser sırasında bir kişinin tacizine uğrayan Demet Akalın, yaşadığı olayın ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcı, korumalarına seslenerek tepki gösterdi.

54 yaşındaki ünlü popçu Demet Akalın, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Zaman zaman sahne tarzı, zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme gelen Akalın, bu kez konserinde yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi.

KONSERİNDE TACİZE UĞRADI

Ünlü şarkıcı, dün akşam verdiği konser sırasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Yaşanan olayın ardından büyük bir şok yaşayan Demet Akalın, korumalarının yanına giderek tepki gösterdi.

Demet Akalın konserinde tacize uğradı.Demet Akalın konserinde tacize uğradı.

"POLİSE SÖYLEDİM"

Akalın, "Alsanıza şunu diyorum. Polise söyledim. Herif her tarafımı elledi ya." diyerek yaşananlara isyan etti.

Demet Akalın’ın konserinde skandal anlar! Yaşananlara sert tepki - 1

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