



OPERASYONDAN ÖNCE BİLGİ SIZDIRILDI: BELGE VE PARALAR KAÇIRILDI



Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosyasına giren iddialara göre, 2022 yılındaki operasyon adliyede o dönemde görevli bir takım savcılar tarafından operasyon bilgisi dışarıya sızdırıldı. CHP'li belediye yöneticilerine yönelik baskın öncesinde haber alan Hüseyin Avni Sipahi, eşi ve şoförü aracılığıyla kritik belgeleri ve yüklü miktardaki paraları kaçırmayı başardı.

SAVCI BAYRAM GÜLHAN'A 500 BİN DOLARLIK RÜŞVET ANLAŞMASI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yargı kararlarına müdahale soruşturmasında, HSK kararıyla açığa alınan ve daha önce Manisa Saruhanlı'da görev yapan Savcı Bayram Gülhan 'Örgüte Yardım Etmek' ve 'Rüşvete Aracılık Etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülhan'ın, CHP'li belediye yöneticilerinin yargıdaki en önemli ayağı olduğu öne sürüldü. Dosyadaki beyanlara göre Savcı Bayram Gülhan'a operasyon öncesinde ve sonrasında toplam 500 bin dolar rüşvet verildi. Rüşvetin ilk yarısının adliyede teslim edildiği, bu para karşılığında Sipahi'nin yakınlarının belgelerle birlikte kaçmasına göz yumulduğu soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında yer alıyor.