Beşiktaş Belediyesi operasyonunda yargıya uzanan el! Kritik bilgiler önceden sızdırıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yargı kararlarına müdahale soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında ifade veren itirafçıların beyanlarında, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne Aralık 2022’de düzenlenen geniş kapsamlı rüşvet ve irtikap operasyonunun perde arkasına ilişkin çarpıcı iddialar yer aldı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’nin merkezinde bulunduğu soruşturmada, bazı yargı mensuplarına menfaat sağlandığı ve bunun karşılığında operasyona ilişkin kritik bilgilerin önceden sızdırıldığı öne sürüldü.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin merkezinde yer aldığı soruşturmada, yargı mensuplarına menfaat temin edilerek operasyon bilgilerinin sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
OPERASYONDAN ÖNCE BİLGİ SIZDIRILDI: BELGE VE PARALAR KAÇIRILDI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosyasına giren iddialara göre, 2022 yılındaki operasyon adliyede o dönemde görevli bir takım savcılar tarafından operasyon bilgisi dışarıya sızdırıldı. CHP'li belediye yöneticilerine yönelik baskın öncesinde haber alan Hüseyin Avni Sipahi, eşi ve şoförü aracılığıyla kritik belgeleri ve yüklü miktardaki paraları kaçırmayı başardı.
SAVCI BAYRAM GÜLHAN'A 500 BİN DOLARLIK RÜŞVET ANLAŞMASI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yargı kararlarına müdahale soruşturmasında, HSK kararıyla açığa alınan ve daha önce Manisa Saruhanlı'da görev yapan Savcı Bayram Gülhan 'Örgüte Yardım Etmek' ve 'Rüşvete Aracılık Etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülhan'ın, CHP'li belediye yöneticilerinin yargıdaki en önemli ayağı olduğu öne sürüldü. Dosyadaki beyanlara göre Savcı Bayram Gülhan'a operasyon öncesinde ve sonrasında toplam 500 bin dolar rüşvet verildi. Rüşvetin ilk yarısının adliyede teslim edildiği, bu para karşılığında Sipahi'nin yakınlarının belgelerle birlikte kaçmasına göz yumulduğu soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında yer alıyor.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ YARGI KORUMASI
Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap çarkının yargıdaki bağlantılar sayesinde bir süre perdelendiği, sanıklara "kısa bir süre yatıp çıkacakları" yönünde garantiler verildiği öğrenildi. Nitekim operasyon sonrası gerçekleşen tahliyelerin ardından, rüşvet anlaşmasının kalan 250 bin dolarlık kısmının da ödendiği kayıtlara geçti. Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi ekseninde dönen bu kirli ağ, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarının yargıdaki uzantılar vasıtasıyla nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Başsavcılık konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.