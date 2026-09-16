Eyüpsultan’da kanlı hesaplaşma: Annesini taciz ettiğini öne sürdüğü adamı bacaklarından vurdu

Eyüpsultan'da Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A.'yı silahla yaraladı. İki bacağından vurulan Gürkan A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Hasan Hüseyin K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü 24 yaşındaki Gürkan A.'yı iki bacağından vurarak yaraladı. EYÜPSULTAN'DA SİLAHLI SALDIRI KAMERAYA YANSIDI: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. ile görüşmek istedi.

ÖNCE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ, ARDINDAN PARKTA VURDU Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'nın ağabeyi Özkan A. ve babası Hidayet A.'nın bulunduğu sırada Gürkan A.'ya pompalı tüfekle bir el ateş etti. Daha sonra mahallede bulunan parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.'ya ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Gürkan A., sağ ve sol bacağından yaralandı.

POLİS EKİPLERİ KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALADI Olayın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan Hasan Hüseyin K., devriye görevi yapan Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemelerde ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Parkta yapılan çalışmalarda ise 2 boş kovan, 1 tabanca fişeği ve 1 mermi çekirdeği bulundu.