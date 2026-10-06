Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Erdoğan paylaşımında, "Aziz İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizi zafere ulaştıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajının devamında İstanbullulara selam ve muhabbetlerini ileterek, "Bu gurur günü vesilesiyle İstanbullu kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.