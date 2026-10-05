Fon soruşturmasında yeni gelişme: 3 ismin hisselerine daha inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti. Bu kapsamda; hisse senetlerinin isim ve miktarlarının, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatların, virman işlemlerinin, aktarılan hesapların, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi istendi.

TASFİYE ÖNCESİ HİSSELER BAŞKA HESAPLARA AKTARILDI Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük incelenmesini istedi.





YABANCI BANKA VE ARACI KURUMLARA ÖZEL İNCELEME



Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen transferlere ayrıca dikkat çekildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin bütün kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Savcılık özellikle hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulmasını istedi.