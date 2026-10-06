Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri de kongrede yer aldı.

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

Bakan Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen 4'üncü Uluslararası KBRN Kongresi'ne katıldı. Kongrede kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı alınacak önlemler ile gelişen teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni riskler ele alındı.

(Foto: DHA)

"GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ"

KBRN kongrelerinin 2017 yılında başladığını hatırlatan Bakan Çiftçi, geçen sürede bilim dünyası, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getiren bir iş birliği platformunun oluştuğunu söyledi.

KBRN güvenliğini yalnızca teknik bir güvenlik alanı olarak değerlendirmediklerini vurgulayan Çiftçi, insan hayatının yanı sıra tabiatın ve gelecek nesillerin korunmasının da önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığının güvenlik ve afet yönetimi politikalarının insanı koruyan, riskleri önceden gören ve tehditleri büyümeden bertaraf etmeyi amaçlayan bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti.

YAPAY ZEKA KBRN GÜVENLİĞİNİN SINIRLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Bakan Çiftçi, güvenlik ortamındaki hızlı değişime işaret ederek genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojilerin KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Kongrenin "Yapay Zeka Çağında KBRN Tehditlerini Yeniden Tanımlamak" temasına dikkat çeken Çiftçi, yapay zekanın önemli imkanlar sunmasının yanında yeni risk alanları da oluşturabildiğini belirtti.

Çiftçi, tehditlerin niteliğindeki değişime paralel olarak devletin güvenlik kapasitesinin de yeni risklere göre güçlendirildiğini ifade etti.