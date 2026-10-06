Bakan Çiftçi'den KBRN güvenliği mesajı: Yapay zeka, robotik sistemler ve önleyici güvenlik modeli
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4'üncü Uluslararası KBRN Kongresi'nde Türkiye'nin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı kapasitesinin yeni teknolojilerle güçlendirildiğini açıkladı. Yapay zeka destekli veri analizi, sensör ve erken uyarı sistemlerinin KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitenin de geliştirildiğini söyledi.
Bakan Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen 4'üncü Uluslararası KBRN Kongresi'ne katıldı. Kongrede kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı alınacak önlemler ile gelişen teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni riskler ele alındı.
Çiftçi, Türkiye'nin KBRN güvenliğinde yeni teknolojilerin sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanacağını belirterek önleyici güvenlik anlayışına dikkat çekti.
ULUSLARARASI KURULUŞLAR AYNI MASADA
Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da katıldı.
Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri de kongrede yer aldı.
"GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ"
KBRN kongrelerinin 2017 yılında başladığını hatırlatan Bakan Çiftçi, geçen sürede bilim dünyası, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getiren bir iş birliği platformunun oluştuğunu söyledi.
KBRN güvenliğini yalnızca teknik bir güvenlik alanı olarak değerlendirmediklerini vurgulayan Çiftçi, insan hayatının yanı sıra tabiatın ve gelecek nesillerin korunmasının da önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanlığının güvenlik ve afet yönetimi politikalarının insanı koruyan, riskleri önceden gören ve tehditleri büyümeden bertaraf etmeyi amaçlayan bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti.
YAPAY ZEKA KBRN GÜVENLİĞİNİN SINIRLARINI DEĞİŞTİRİYOR
Bakan Çiftçi, güvenlik ortamındaki hızlı değişime işaret ederek genetik mühendisliği, sentetik biyoloji, yapay zeka, otonom sistemler ve çift kullanımlı teknolojilerin KBRN güvenliğinin sınırlarını yeniden şekillendirdiğini söyledi.
Kongrenin "Yapay Zeka Çağında KBRN Tehditlerini Yeniden Tanımlamak" temasına dikkat çeken Çiftçi, yapay zekanın önemli imkanlar sunmasının yanında yeni risk alanları da oluşturabildiğini belirtti.
Çiftçi, tehditlerin niteliğindeki değişime paralel olarak devletin güvenlik kapasitesinin de yeni risklere göre güçlendirildiğini ifade etti.
"ÖNLEYİCİ GÜVENLİK ANLAYIŞINA GEÇİYORUZ"
Türkiye'nin güvenlik yaklaşımındaki değişimi anlatan Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"Olay meydana geldikten sonra müdahale eden anlayıştan; riski önceden gören, veriyi doğru okuyan, senaryolarını hazırlayan ve gerekli tedbiri zamanında alan önleyici güvenlik anlayışına geçiyoruz."
Bu kapsamda yapay zeka, erken uyarı sistemleri ve yeni nesil teknolojilerin güvenlik kapasitesinin önemli unsurları haline getirildiğini belirtti.
KBRN AJANLARININ TESPİTİNDE YAPAY ZEKA
Çiftçi, yapay zeka destekli veri analizi, sensör teknolojileri ve erken uyarı sistemlerinin KBRN ajanlarının tespitinde daha etkin kullanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.
Yeni teknolojilerin olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklerin daha erken belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
ROBOTLAR VE İNSANSIZ ARAÇLAR SAHAYA ÇIKACAK
KBRN olaylarında görev yapan personelin güvenliğine ilişkin teknolojik kapasitenin de geliştirildiğini belirten Çiftçi, radyolojik veya kimyasal kirlenmenin bulunduğu sıcak bölgelerde kullanılabilecek sistemlere dikkat çekti.
Bakan Çiftçi, keşif, numune alma ve arındırma faaliyetlerinde kullanılacak robotik sistemler ile insansız kara ve hava araçlarına yönelik kapasitenin geliştirildiğini söyledi.
Böylece yüksek riskli bölgelerde personelin doğrudan tehlikeye maruz kalmasının azaltılması amaçlanıyor.
"KBRN TEHDİTLERİ SINIR TANIMIYOR"
KBRN güvenliğinde uluslararası iş birliğinin önemini vurgulayan Çiftçi, şu mesajı verdi:
"KBRN tehditleri sınır tanımıyor. Bu nedenle risk ortaksa bilgi de ortaklaşmalı, tehdit küreselse dayanışma da küresel ölçekte güçlenmelidir."
Çiftçi, kamunun kapasitesi, akademinin bilimsel birikimi, özel sektörün yenilikçi gücü ve uluslararası kuruluşların tecrübesinin ortak hedef doğrultusunda bir araya getirildiğini belirtti.