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Bekir Bozdağ TBMM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti! Dilekçeyi başkanlığa sundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bekir Bozdağ TBMM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti! Dilekçeyi başkanlığa sundu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Öte yandan Bozdağ, TBMM Başkan Vekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek TBMM Başkan Vekilliği görevinden istifa etti.

Bozdağ'ın istifasının ardından AK Parti Meclis grubu yeni bir Meclis Başkan Vekili adayı belirleyecek.

Diğer taraftan istifanın ardından TBMM Başkan Vekili sayısı 3'e düştü.

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#Bekir Bozdağ #TBMM Başkanvekilliği
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