Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına bugün resmen başladı. Açılış töreninin ardından Genel Kurul’u yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni döneme ilişkin kritik mesajlar vererek "Tarihi bir kapı sonuna kadar açıldı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına bugün resmen başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GENEL KURUL 14.00'DA AÇILDI

Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açıldı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Terörsüz Türkiye süreci) Kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabiidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibine devam edecektir.

TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'nda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada TBMM'ye üç sorumluluk düşmektedir. İlkin kanunun tatbikini kuracağımız İzleme Komisyonu marifetiyle izlemektir. İkincisi terör örgütün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir.

AYRIŞTIRICI SÖYLEMLERDEN UZAK DURULMALI

Önümüzdeki dönem sözümüz ve davranışlarımızın birbirini tamamlayacağı süreçtir. Ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulmalı. Evlatlarımızın yarınlarını düşünerek konuşmalıyız. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kanuni adımlar terörsüz bölgenin de ana taşlarını oluşturacaktır.

Yeni anayasa çağrımızı bir kez daha tekrarlıyorum; Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.

"HAKSIZ KAZANÇ İDDİALARI SONUNA KADAR ARAŞTIRILMALI"

Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız. Kıbrıs Türk halkının uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceğiz.Bu yıl TBMM olarak çok sayıda toplantıya ev sahipliği yaptık. Dünyanın en yoğun çalışan parlamentoları arasında yer alıyoruz. Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım ama karşı fikri de dinleyelim. Kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine asla izin vermeyelim.