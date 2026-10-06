Türkiye'den 198 uyduluk Astralink hamlesi: Alçak Dünya yörüngesinde güvenli haberleşme ağı
Türkiye, uzay tabanlı haberleşmede yeni bir döneme hazırlanıyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, alçak Dünya yörüngesinde birbirine bağlı 198 uydudan oluşması planlanan Astralink haberleşme ağının ayrıntılarını açıkladı. İlk uydunun 2 yıl içinde fırlatılmasının hedeflendiğini belirten Akyol, sistemin Türkiye ve dost ülkelere güvenli ve dayanıklı haberleşme hizmeti sunmasının amaçlandığını söyledi.
Türkiye'nin uzay tabanlı haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını açması hedeflenen Astralink LEO uydu takımyıldızı projesinin ayrıntıları belli oluyor.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında düzenlenen "Çağlar Arasında Köprü: İpek Yolu Astronomisinden Ay Keşfine" başlıklı oturumda konuştu.
Akyol, ASELSAN'ın alçak Dünya yörüngesinde birbirine bağlı 198 uydudan oluşacak bir haberleşme ağı üzerinde çalıştığını açıkladı.
"198 UYDUMUZ BİRBİRİNE BAĞLI OLACAK"
Uzay teknolojilerinde tekil uydulardan birbirine bağlı uydu ağlarına doğru önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Akyol, projenin ölçeğini şu sözlerle anlattı:
"Alçak Dünya yörüngesinde birbirine bağlı 198 uydumuz olacak."
Astralink adı verilen LEO uydu takımyıldızının Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki dost ve müttefik ülkelere de hizmet vermesi hedefleniyor.
İLK UYDU İÇİN 2 YILLIK HEDEF
Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Akyol, ilk uydu için hedeflenen süreyi açıkladı.
Akyol, "İlk uydumuzu 2 yıl içerisinde fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.
Böylece Astralink projesinin ilk uzay aracının mevcut hedef takvim doğrultusunda yaklaşık iki yıllık süre içinde yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.
KENDİ DALGA BİÇİMİ VE ÇİPLERİ KULLANILACAK
Astralink'in dikkat çeken unsurlarından biri de sistemin teknolojik altyapısı olacak.
Akyol'un verdiği bilgiye göre sistemde ASELSAN'ın geliştirdiği dalga biçimi, çipler ve yerli ekosistemle geliştirilen alt sistemler kullanılacak.
ASELSAN'ın yaklaşık 50 yıllık teknoloji birikiminin uzay tabanlı haberleşme alanına taşınması hedefleniyor.
1 MİLYONDAN FAZLA SON KULLANICI TERMİNALİ
Akyol, ASELSAN'ın haberleşme ekosisteminin mevcut büyüklüğüne ilişkin de dikkat çeken bir veri paylaştı.
Bugün itibarıyla 1 milyondan fazla son kullanıcı terminalinin bulunduğunu belirten Akyol, Astralink'in bu altyapıyla bütünleşik çalışmasının planlandığını ifade etti.
UYDU AĞI KARASAL SİSTEMLERLE BİRLEŞECEK
Astralink yalnızca uzaydaki uydulardan oluşan bağımsız bir yapı olarak tasarlanmıyor.
ASELSAN'ın planına göre alçak Dünya yörüngesindeki uydu takımyıldızı, mevcut karasal haberleşme ağlarıyla bütünleşik şekilde çalışacak.
Akyol, bu yaklaşımı şu sözlerle anlattı:
"Bu kapasiteyi oluşturacağız, uzay ağımızı karasal ağlarımızla birleştireceğiz ve bu ağları birlikte yöneteceğiz."
HEDEF GÜVENLİ VE DAYANIKLI HABERLEŞME
Projenin temel amaçları arasında bağımsızlık, güvenlik ve haberleşmenin kesintilere karşı dayanıklılığının artırılması bulunuyor.
Akyol, Astralink ile Türkiye'ye ve dünyanın farklı bölgelerindeki dost ülkelere güvenli ve dayanıklı haberleşme hizmeti sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Sistemin karasal haberleşme altyapısıyla birlikte kullanılarak geniş kapsama sahip bir iletişim ağı oluşturması planlanıyor.
UZAY ARTIK MİLLİ GÜVENLİĞİN PARÇASI
Uzayın geçmişte daha çok milli prestij ve teknolojik başarının göstergesi olarak değerlendirildiğini belirten Akyol, günümüzde tablonun değiştiğine dikkat çekti.
Uzay altyapılarının artık milli güvenlik, ekonomik güvenlik ve günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Akyol, bağımsız ve ölçeklenebilir uzay kabiliyetlerinin öneminin arttığını söyledi.
TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA SUNULACAK
ASELSAN'ın uzun vadeli hedefi Astralink'i yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılan bir sistem haline getirmek değil.
Akyol, projenin tamamlanmasının ardından geliştirilen çözümün Türkiye'den uluslararası pazara sunulmasının hedeflendiğini belirtti.
ASELSAN böylece uydu üretiminin yanı sıra uydu takımyıldızı, kullanıcı terminalleri ve karasal ağların birlikte yönetildiği bütünleşik bir haberleşme ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.