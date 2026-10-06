Astralink adı verilen LEO uydu takımyıldızının Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki dost ve müttefik ülkelere de hizmet vermesi hedefleniyor.

Uzay teknolojilerinde tekil uydulardan birbirine bağlı uydu ağlarına doğru önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Akyol, projenin ölçeğini şu sözlerle anlattı:

Türkiye'nin uzay tabanlı haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını açması hedeflenen Astralink LEO uydu takımyıldızı projesinin ayrıntıları belli oluyor.

Bugün itibarıyla 1 milyondan fazla son kullanıcı terminalinin bulunduğunu belirten Akyol, Astralink'in bu altyapıyla bütünleşik çalışmasının planlandığını ifade etti.

Akyol, ASELSAN'ın haberleşme ekosisteminin mevcut büyüklüğüne ilişkin de dikkat çeken bir veri paylaştı.

Akyol'un verdiği bilgiye göre sistemde ASELSAN'ın geliştirdiği dalga biçimi, çipler ve yerli ekosistemle geliştirilen alt sistemler kullanılacak.

Astralink'in dikkat çeken unsurlarından biri de sistemin teknolojik altyapısı olacak.

Böylece Astralink projesinin ilk uzay aracının mevcut hedef takvim doğrultusunda yaklaşık iki yıllık süre içinde yörüngeye gönderilmesi planlanıyor.

Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Akyol, ilk uydu için hedeflenen süreyi açıkladı.

Akyol, Astralink ile Türkiye'ye ve dünyanın farklı bölgelerindeki dost ülkelere güvenli ve dayanıklı haberleşme hizmeti sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Bu kapasiteyi oluşturacağız, uzay ağımızı karasal ağlarımızla birleştireceğiz ve bu ağları birlikte yöneteceğiz."

Akyol, bu yaklaşımı şu sözlerle anlattı:

Astralink yalnızca uzaydaki uydulardan oluşan bağımsız bir yapı olarak tasarlanmıyor.

(Foto: İHA)

UZAY ARTIK MİLLİ GÜVENLİĞİN PARÇASI

Uzayın geçmişte daha çok milli prestij ve teknolojik başarının göstergesi olarak değerlendirildiğini belirten Akyol, günümüzde tablonun değiştiğine dikkat çekti.

Uzay altyapılarının artık milli güvenlik, ekonomik güvenlik ve günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Akyol, bağımsız ve ölçeklenebilir uzay kabiliyetlerinin öneminin arttığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA SUNULACAK

ASELSAN'ın uzun vadeli hedefi Astralink'i yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılan bir sistem haline getirmek değil.

Akyol, projenin tamamlanmasının ardından geliştirilen çözümün Türkiye'den uluslararası pazara sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

ASELSAN böylece uydu üretiminin yanı sıra uydu takımyıldızı, kullanıcı terminalleri ve karasal ağların birlikte yönetildiği bütünleşik bir haberleşme ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.