Girne açıklarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.