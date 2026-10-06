Girne açıklarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Ekiplerin, kayıp 5 kişiye ulaşılması amacıyla denizde ve ilgili bölgelerde arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.