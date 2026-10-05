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Uzay gündeminde önemli temas! Başkan Erdoğan SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uzay gündeminde önemli temas! Başkan Erdoğan SpaceX üst düzey yöneticilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ardından SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmaları kapsamında dikkat çeken isimler de yer aldı.

Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) açılış programının ardından, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'ü kabul etti | Fotoğraf: AAErdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'ü kabul etti | Fotoğraf: AA

Kabulde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı.

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