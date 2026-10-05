Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adına esas hakkındaki mütalaada, Ertürk'ün canlı yayında, "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek… Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunduğu, program sunucusunun "Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?" sorusunu ise onayladığı belirtildi.

Ertürk'ün başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmaması halinde derhal salıverilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildi.

Mahkeme, Ertürk hakkında hapis cezasına hükmederken tahliye kararı da verdi. (Foto: ahaber.com.tr)

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede soruşturmanın sosyal medyada paylaşılan videolarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen konuşmaların tespit edilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğinin 17 Ağustos 2026 tarihli raporuna göre Ertürk'ün 20 Mart 2023 tarihindeki yayında, "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek, onun için herkes aklını başına devşirmeli, siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

İddianamede söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılmaya devam ettiği belirtilerek eylemin "temadi eden suç" kapsamında değerlendirildiği, temadinin gözaltı talimatıyla kesildiği ve bu nedenle 17 Ağustos 2026'nın suç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ertürk'ün sözlerinin ve program sunucusunun "Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?" sorusunu onaylamasının bir bütün halinde TCK'nın 213/1. maddesinde düzenlenen "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirilmesi nedeniyle TCK'nın 218. maddesi uyarınca cezasının artırılması talep edildi.