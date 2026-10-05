Türker Ertürk hakkında karar: 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası
TELE 1'de katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yargılanan Türker Ertürk hakkında karar verildi. Mahkeme, Ertürk'ü 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.
20 Mart 2023 tarihinde TELE 1 isimli televizyon kanalında katıldığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan yargılanan Türker Ertürk hakkında karar verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adına esas hakkındaki mütalaada, Ertürk'ün canlı yayında, "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek… Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum" şeklinde beyanda bulunduğu, program sunucusunun "Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?" sorusunu ise onayladığı belirtildi.
SAVCILIK CEZALANDIRILMASINI VE TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI TALEP ETTİ
Savcılık, söz konusu ifadelerin meşru iktidarın değişmemesi halinde Yüksek Seçim Kurulu dahil toplumun zorluk yaşayacağı yönünde somut bir tehdit içerdiğini ve eylemin kamuya açık canlı yayında alenen gerçekleştirildiğini değerlendirdi.
Ertürk'ün TCK'nın 213/1 ve 218. maddeleri kapsamında cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.
1 YIL 14 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Ertürk'ün üzerine atılı "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğini sabit gördü.
Ertürk hakkında TCK'nın 213/1. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezasına hükmedildi. Eylemin yayın yoluyla işlenmesi nedeniyle TCK'nın 218/1. maddesi uyarınca ceza 1/3 oranında artırılarak 2 yıl 8 aya çıkarıldı.
TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında takdiri indirim uygulanmasının ardından Ertürk'e sonuç olarak 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verildi.
CEZA ERTELENMEDİ
Verilen cezanın süresi nedeniyle Ertürk hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.
Mahkeme, adli sicil kaydı ve UYAP sistemine yansıyan kovuşturma evrakını da dikkate alarak hapis cezasının ertelenmemesine hükmetti.
MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI
Mahkeme ayrıca hükmedilen ceza miktarı, Ertürk'ün tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması ve tutuklamadan beklenen gayenin gerçekleşmesini dikkate alarak tahliye kararı verdi.
Ertürk'ün başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmaması halinde derhal salıverilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verildi.
Hükmün kesinleşmesinden önce özgürlüğü kısıtlanarak geçirdiği sürelerin de TCK'nın 63. maddesi uyarınca cezasından mahsup edilmesine hükmedildi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede soruşturmanın sosyal medyada paylaşılan videolarda suç unsuru içerdiği değerlendirilen konuşmaların tespit edilmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğinin 17 Ağustos 2026 tarihli raporuna göre Ertürk'ün 20 Mart 2023 tarihindeki yayında, "Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek, onun için herkes aklını başına devşirmeli, siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.
İddianamede söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılmaya devam ettiği belirtilerek eylemin "temadi eden suç" kapsamında değerlendirildiği, temadinin gözaltı talimatıyla kesildiği ve bu nedenle 17 Ağustos 2026'nın suç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.
Ertürk'ün sözlerinin ve program sunucusunun "Elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim?" sorusunu onaylamasının bir bütün halinde TCK'nın 213/1. maddesinde düzenlenen "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirilmesi nedeniyle TCK'nın 218. maddesi uyarınca cezasının artırılması talep edildi.