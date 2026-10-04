Milli teknoloji hamlesi madenlerde: TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması’na yoğun ilgi

Türkiye'nin bağımsız madencilik hedefleri ve katma değerli üretim vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım daha atıldı. Türk Altın İşletmeleri yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, 2 bin 970 takımın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa'da düzenlenen büyük finalde ise 26 takımdan 117 finalist genç, yerli ve sürdürülebilir madencilik projeleriyle geleceğe damga vurdu.

Türkiye'nin bağımsız madencilik hedefleri ve katma değerli üretim vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, ilk yılında genç mühendis, araştırmacı ve teknoloji meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Türk Altın İşletmeleri yürütücülüğünde teknoloji dünyasına kazandırılan yarışma, yer altı zenginliklerinin ileri teknoloji, yapay zekâ, otomasyon ve çevre odaklı yenilikçi yöntemlerle ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İLK YILDA 2.970 TAKIM BAŞVURDU, 117 GENÇ FİNALDE YARIŞTI Yarışmanın ilk döneminde Türkiye'nin dört bir yanından üniversite ve gençlik ekiplerini temsil eden 2.970 takım başvuru yaptı. Zorlu ön eleme, raporlama ve teknik değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen 26 takım ve toplam 117 finalist, medeniyetler beşiği Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'te final heyecanı yaşadı. Finalist ekipler, sektörün duayen isimleri ve uzman jüri üyeleri önünde geliştirdikleri prototip ve sistemleri sergiledi.

CUMHURİYET ALTINLARI VE PRESTİJ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Final değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren takımlar, hem madencilik sektörünün simgesi niteliğindeki ödüllerle hem de özel başarı plaketleriyle ödüllendirildi:

Birincilik ödülü: 18 Cumhuriyet altını

İkincilik ödülü: 12 Cumhuriyet altını

Üçüncülük ödülü: 6 Cumhuriyet altını

Yarışma kapsamında teknik yetkinliğin yanı sıra projelerin ifade gücü ve sektörel etki potansiyeli de ödüllendirildi. Final etabında jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "En İyi Sunum Ödülü" ile projelerin sahada uygulanabilirliğini ve katma değerini öne çıkaran "Madenciliğe Katkı Potansiyeli Ödülü" sahiplerine takdim edildi.

YARIŞMANIN ÖTESİNDE BÜTÜNCÜL BİR EKOSİSTEM: EĞİTİMDEN AR-GE'YE TAM DESTEK

Türk Altın İşletmeleri, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması'nı yalnızca bir takvim faaliyeti veya dereceye girenleri belirleyen bir organizasyon olarak değil, sürdürülebilir, bağımsız ve yerli madencilik teknolojileri ekosisteminin başlangıç noktası olarak konumlandırıyor.

Şirket, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve genç yetenekleri sektöre kazandırma hedefi doğrultusunda çok katmanlı destek modellerini devreye aldı:

GELECEĞİN MADENCİLERİ BURSU: Yurt içinde madencilik, yer bilimleri ve mühendislik alanlarında öğrenim gören başarılı lisans öğrencilerine yönelik kapsamlı finansal ve mentorluk desteği.

CABİR B. HAYYAN YURT DIŞI EĞİTİM BURSU: Sektörün geleceğinde kritik rol oynayacak ileri metalürji, kimya ve ileri maden teknolojileri alanında küresel düzeyde uzmanlık kazanacak genç araştırmacılara yönelik uluslararası lisans ve lisansüstü burs programı.

TÜRK ALTIN AR-GE MERKEZİ PROJESİ: TEKNOFEST sahnesinde ortaya konan fikirlerin, algoritmaların ve tasarımların yarışma sonrasında rafa kaldırılmasını önleyerek bu fikirlerin test edilebileceği, kuluçkalanabileceği ve ticarileşebileceği entegre bir altyapı.

"FİKİRLERİN HAYATA GEÇMESİ İÇİN YANLARINDAYIZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Altın CEO'su Abdurrahman Alp Beyaz, Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerinde madenciliğin stratejik bir kaldıraç olduğunu belirterek şu mesajı paylaştı:

"Bizim için TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, final ödüllerinin verilmesiyle sona eren bir süreç değildir. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Şanlıurfa'da yarışan 26 takımımızın ve 117 gencimizin ortaya koyduğu yenilikçi vizyonu, hayata geçireceğimiz Ar-Ge Merkezimizde destekleyecek; burs programlarımızla eğitim yolculuklarında yanlarında olacağız. Türkiye'nin madenlerini yerli mühendislik kabiliyeti, ileri teknoloji ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla dünya standartlarında işleyecek güçlü bir ekosistemi el birliğiyle inşa ediyoruz."