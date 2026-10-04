AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremlerin yaşandığı memleketi Adana'da Vali Mustafa Yavuz'la birlikte Deprem Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, depremin ardından tüm kurumların anında sahaya indiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine ulaşan bilgilere göre can kaybı olmadığını açıkladı. Okulların sağlam olduğunu belirten Çelik eğitim-öğretimin devam edeceğini açıkladı.

Adana ve Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. SÖZCÜ ÇELİK'TEN DEPREMDE DEZENFORMASYON UYARISI AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8, saat 14.36'da ise 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından saat 14.43'te bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Adana'daki depremlerin 7,99 ve 8,67 kilometre derinlikte, Osmaniye'deki depremin ise 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Adana ve Osmaniyede peş peşe depremler! ADANA VE OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER! Peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından bölgede ekipler tarafından saha taraması başlatılırken, şu ana kadar can kaybı veya olumsuz bir durum bildirilmedi. SAHADA 7/24 TEYAKKUZ: "HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Depremin hemen ardından Kriz Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölgedeki vatandaşların haklı bir tedirginlik yaşadığını belirterek, "6 Şubat depremlerinde gerçekten çok büyük bir sıkıntıyla, büyük acılarla karşı karşıya kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu her toplantıda bizzat birinci gündem maddesi yapması sayesinde deprem bölgelerindeki bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık ve yaralar büyük oranda sarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre tüm kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya inen bir model geliştirdi" dedi.

Adana'nın Saimbeyli ve Feke, Osmaniye'nin ise Sumbas ilçelerinde hissedilen sarsıntı sonrası tablonun netleştiğini belirten Çelik, "Şimdiye kadar gelen bilgilere göre, Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada. Herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklarımız için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından verilmeye başlandı" ifadelerini kullandı. SOSYAL MEDYADAKİ YALAN HABERLERE KARŞI NET UYARI!

Afet anlarında dijital mecralarda yayılan asılsız bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Ömer Çelik, "Burada en önemli konulardan bir tanesi dezenformasyona karşı dikkatli olmak. Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakalı ya da geçmişteki depremlerden kalan birtakım görüntüler konuluyor ve panik yaratacak şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Başta Valiliğin, kaymakamlıkların ve AFAD'ın sosyal medya hesapları olmak üzere resmi kanallar takip edilmeli, dezenformasyonlara kulak verilmemelidir" sözleriyle uyardı.