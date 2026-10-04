Adana ve Osmaniye'de okullar tatil mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremlerin yaşandığı memleketi Adana'da Vali Mustafa Yavuz'la birlikte Deprem Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, depremin ardından tüm kurumların anında sahaya indiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine ulaşan bilgilere göre can kaybı olmadığını açıkladı. Okulların sağlam olduğunu belirten Çelik eğitim-öğretimin devam edeceğini açıkladı.
Adana ve Osmaniye peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı.
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8, saat 14.36'da ise 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından saat 14.43'te bu kez Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Adana'daki depremlerin 7,99 ve 8,67 kilometre derinlikte, Osmaniye'deki depremin ise 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından bölgede ekipler tarafından saha taraması başlatılırken, şu ana kadar can kaybı veya olumsuz bir durum bildirilmedi.
SAHADA 7/24 TEYAKKUZ: "HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"
Depremin hemen ardından Kriz Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölgedeki vatandaşların haklı bir tedirginlik yaşadığını belirterek, "6 Şubat depremlerinde gerçekten çok büyük bir sıkıntıyla, büyük acılarla karşı karşıya kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu her toplantıda bizzat birinci gündem maddesi yapması sayesinde deprem bölgelerindeki bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık ve yaralar büyük oranda sarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre tüm kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya inen bir model geliştirdi" dedi.
Adana'nın Saimbeyli ve Feke, Osmaniye'nin ise Sumbas ilçelerinde hissedilen sarsıntı sonrası tablonun netleştiğini belirten Çelik, "Şimdiye kadar gelen bilgilere göre, Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada. Herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklarımız için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından verilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAKİ YALAN HABERLERE KARŞI NET UYARI!
Afet anlarında dijital mecralarda yayılan asılsız bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan Ömer Çelik, "Burada en önemli konulardan bir tanesi dezenformasyona karşı dikkatli olmak. Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakalı ya da geçmişteki depremlerden kalan birtakım görüntüler konuluyor ve panik yaratacak şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Başta Valiliğin, kaymakamlıkların ve AFAD'ın sosyal medya hesapları olmak üzere resmi kanallar takip edilmeli, dezenformasyonlara kulak verilmemelidir" sözleriyle uyardı.
OKULLARDA HASAR VAR MI? EĞİTİM ÖĞRETİM DEVAM EDECEK Mİ?
Öğrenci ve velilerin merak ettiği okul binalarının durumuna ilişkin de son bilgileri aktaran Çelik, "Okullarımız son derece önemli, evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Çok şükür şimdiye kadar verilen bilgilerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmedi. İl Milli Eğitim Müdürümüz de burada ve ekipleriyle sahayı takip ediyor. Herhangi bir resmi uyarı olmadığı müddetçe okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler" açıklamasında bulundu.
"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YALNIZ KALMAYACAK"
Devletin tüm gücüyle sahada olduğunu ve saha taramalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Temel prensibimiz şudur; tek bir vatandaşımız dahi yalnız kalmayacaktır. Kendisine ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız varsa sahadaki polisimize, jandarmamıza, AFAD'ımıza, sağlık ekiplerimize veya muhtarlarımıza derhal durumu iletsin. Şu an için olumsuz bir rapor bulunmuyor fakat bununla yetinmeyip atlanan en ufak bir şey var mı diye taramalar sürecek. Milletimize, bölgemize, Adana ve Osmaniye'mize geçmiş olsun; Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.